AKTUELNO

Domaći

Saznajemo! Vesna Zmijanac prebačena sa intenzivne nege u sobu! Pevačica nije životno ugrožena, zapevala sestrama 'Idem preko zemlje Srbije'!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Zoran Žestić/E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Kako je danas naš portal prvi pisao, pevačica Vesna Zmijanac završila je na intenzivnoj nezi, te je tako i zadržana zbog zdravstvenog stanja, a sada, prema našim informacijama, pevačica je prebačena u sobu!

Naša pevačica, muzička zvezda, Vesna Zmijanac danas je primljena u Urgentni centar zbog zdravstvenog stanja, tačnije jer joj je pozlilo, a kako smo prvi pisali, nakon što joj je bila ukazana adekvatna i pravovremena lekarska pomoć, ona je zadržana u bolnici zbog daljih ispitivanja.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako sada saznajemo, od dobro obaveštenog izvora, Vesna je prebačena sa jedinice intenzivne nege, u sobu, gde će se nastaviti ispitivanja. Naime, pevačica nije životno ugrožen, a ono što smo saznali, a što je zanimljivo, jeste da je medicinskim sestrama zapevala svoju numeru "Idem preko zemlje Srbije".

Podsetimo, ovo nije prvi put da je Vesna zvala Hitnu pomoć, pa je tako pre nekoliko meseci bila u zdravstvenoj ustanovi. Nakon toga ona se dobro osećala, sve do sada. Inače, pevačica je pre dve godine operisana u Kliničkom Centru Srbije kada joj je ugrađen bajpas i duži period se oporavljala.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

#Urgentni centar

#Vesna Zmijanac

#Zdravlje

#Zdravstveno stanje

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

DA LI STE ZNALI DA VESNA ZMIJANAC NIJE ROĐENA U SRBIJI?! Roditelji joj se razveli čim se rodila, a ovo je istina o njenom poreklu

Domaći

Vesna Zmijanac imala samo jedan zahtev u Urgentnom: Pevačica se jasno obratila lekarima i medicinskom osoblju

Domaći

Vesna Zmijanac pijana spavala na groblju na Bukulji: Sednem na grob neke babe, popijem po devet čokanjčića rakije...

Domaći

Otkrila porodičnu tajnu: Niko nije očekivao da će baš ovo Vesna Zmijanac priznati, evo šta je uradila svom bratu

Domaći

Vesna Zmijanac progovorila o Milanu Stankoviću: Otkrila kakvo mišljenje ima o njemu, pa priznala: MOLILA SAM GA....

Domaći

VESNA ZMIJANAC KONAČNO PRIZNALA! Ovo je istina o njenoj LJUBANOJ VEZI sa Ninom Rešićem: Nisam ga spominjala jer...