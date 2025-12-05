Saznajemo! Vesna Zmijanac prebačena sa intenzivne nege u sobu! Pevačica nije životno ugrožena, zapevala sestrama 'Idem preko zemlje Srbije'!

Kako je danas naš portal prvi pisao, pevačica Vesna Zmijanac završila je na intenzivnoj nezi, te je tako i zadržana zbog zdravstvenog stanja, a sada, prema našim informacijama, pevačica je prebačena u sobu!

Naša pevačica, muzička zvezda, Vesna Zmijanac danas je primljena u Urgentni centar zbog zdravstvenog stanja, tačnije jer joj je pozlilo, a kako smo prvi pisali, nakon što joj je bila ukazana adekvatna i pravovremena lekarska pomoć, ona je zadržana u bolnici zbog daljih ispitivanja.

Kako sada saznajemo, od dobro obaveštenog izvora, Vesna je prebačena sa jedinice intenzivne nege, u sobu, gde će se nastaviti ispitivanja. Naime, pevačica nije životno ugrožen, a ono što smo saznali, a što je zanimljivo, jeste da je medicinskim sestrama zapevala svoju numeru "Idem preko zemlje Srbije".

Podsetimo, ovo nije prvi put da je Vesna zvala Hitnu pomoć, pa je tako pre nekoliko meseci bila u zdravstvenoj ustanovi. Nakon toga ona se dobro osećala, sve do sada. Inače, pevačica je pre dve godine operisana u Kliničkom Centru Srbije kada joj je ugrađen bajpas i duži period se oporavljala.

