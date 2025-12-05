Galantni su, bilo je intimno: Saša Matić otkrio detalje privatne proslave kod Luke Dončića, pred koncert progovorio i o Jakovu Jozinoviću

Saša Matić večeras pravi spektakularni koncert u Areni u Zagrebu, a sada je otkrio kako su tekle pripreme obzirom da se tek vratio sa turneje koju je imao u Americi. On se osvrnuo i proslave kod Luke Dončića na kojoj je pevao.

Saša Matić je na samom početku razgovora istakao da se trudi da uvek opravda poverenje publike, a da za ovaj koncert nije imao previše vremena da se priprema zbog američke turneje.

- Svaki koncert je jedan ozbiljan zadatak, trudim se da opravdam poverenje publike. Nije bilo puno vremena za spremanje jer sam se upravo vratio sa američke turneje.

Slovenački košarkaški as Luka Dončić proslavio je rođenje drugog deteta, a na gala veselju je pevao Saša Matić.

- Bilo je lepo na proslavi, nije bilo dosta ljudi, intimna proslava. Trebalo je da nastupam sat i po vremena, ali to se odužilo.

Upitali smo ga i koje pesme najviše voli.

- Idemo anđele, Kralj izgubljenih stvari...

Saša ne voli da priča o ciframa, ali ističe da je Luka veoma galantan.

- Nemojte o tim stvarima, mene te materijalne stvari ne zanimaju. To su ljudi koji mogu kako hoće kada sam ja u pitanju. Oni su galantni i moji su prijatelji... Ne volim da ljudima zavlačim ruku u džep, a ne volim ni meni da zavlače ruku u džep.

Jakov mu gost na koncertu

Saši je gost na koncertu Jakov Jozinović, a Saša kaže da mu predviđa blistavu karijeru.

- Jakov je dečko koji će imati sjajnu karijeru. Počeo je jako dobro i dobro gazi estradnim koracima. Savetujem mu da krene lagano da snima svoje pesme, predviđam mu da će biti velika zvezda, ali mora imati svoj identitet i da snima svoje pesme. Naravno da bih snimio i ja duet sa njim

Kako Sašina ćerka Aleksandra studira ekonomiju, upitali smo ga da li mu ponekad deli savete.

- Za sada nisam od nje tražio savete zato što sam ja nju naučio kako da raspolaže sa finansijama. Od 94. godine otkako sam počeo da sviram u Beogradu, ja sam tada već počeo ozbiljno da doprinosim i zarađujem. Možda je još uvek vreme da ona uči od mene.

Autor: Nikola Žugić