Rat ne prestaje! Kija uzvraća Katarini udarac: Objavila status pevačicinog muža, pa usijala sve (FOTO)

Ubrzo nakon što je Kristina Kockar "odgovorila" putem svog Instagrama na izjavu Katarine Živković (da, između ostalog, "ne želi da se bavi ljudima koji nemaju život")

Pevačica je još jednom objavila grupnu fotografiju uz koju je onlajn upitala "da li neko zna ko je na istoj Kijin oženjeni ljubavnik iz žandarmerije za koga kaže da su samo kućni prijatelji i da se ona druži s njegovom ženom".

Ni to, međutim, nije prošlo bez komentara.

Kockareva, naime, sada se ponovo našla u fokusu, jer je u okviru njenih "storija" osvanuo jedan stari status supruga Živkovićeve, Nebojše Stojkovića Stojketa.

- Poštenog vređa laž, a nepoštenog istina - poručio je on velikim slovima još 2014, a Kija je to sada obelodanila dodajući da je to "činjenica".

Drama nekadašnjih prijateljica, po svemu sudeći, još uvek ne jenjava i već je mnogo onih koji strpljivo čekaju da vide na koji će se način za ovime Kaća oglasiti.

