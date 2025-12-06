AKTUELNO

Domaći

Rat ne prestaje! Kija uzvraća Katarini udarac: Objavila status pevačicinog muža, pa usijala sve (FOTO)

Izvor: 24sedam.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, E-Stock/Rajko Ristić ||

Ubrzo nakon što je Kristina Kockar "odgovorila" putem svog Instagrama na izjavu Katarine Živković (da, između ostalog, "ne želi da se bavi ljudima koji nemaju život")

Pevačica je još jednom objavila grupnu fotografiju uz koju je onlajn upitala "da li neko zna ko je na istoj Kijin oženjeni ljubavnik iz žandarmerije za koga kaže da su samo kućni prijatelji i da se ona druži s njegovom ženom".

Ni to, međutim, nije prošlo bez komentara.

Foto: Instagram.com

Kockareva, naime, sada se ponovo našla u fokusu, jer je u okviru njenih "storija" osvanuo jedan stari status supruga Živkovićeve, Nebojše Stojkovića Stojketa.

- Poštenog vređa laž, a nepoštenog istina - poručio je on velikim slovima još 2014, a Kija je to sada obelodanila dodajući da je to "činjenica".

Drama nekadašnjih prijateljica, po svemu sudeći, još uvek ne jenjava i već je mnogo onih koji strpljivo čekaju da vide na koji će se način za ovime Kaća oglasiti.

Autor: pink.rs

#Drama

#Kija Kockar

#Svađa

#kija kockar i kaca zivkovic

#kija kockar i katarina zivkovic

#kija kockar i katarina živković

#kija kockar i kaća živković

#pevačica

#pobednica Zadruge 1

POVEZANE VESTI

Domaći

Bukti rat bivših drugarica! Katarina Žiković otkačila Kiju zbog jedne osobe, Kockareva joj sad uzvratila

Domaći

KIJA REŠILA DA PROGOVORI! Nakon prekida pristeljstva sa Katarinom Živković otkrila sve o NJENOM PARTNERU, pa priznala zbog čega više nisu u dobrim odn

Domaći

KIJA JAKO RUŽNO STARI, PROPALA JE U SVIM OBLASTIMA: Đedović i Žana stali na stranu Kaće Živković, a evo šta kažu o Kockarevoj

Domaći

ŠOK! KAĆA ŽIVKOVIĆ OBJAVILA SLIKU NA KOJOJ JE OŽENJENI ŽANDARM: Tvrdi da mu je Kija ljubavnica i da joj je bivša drugarica ranije sve priznala o njiho

Domaći

POSTOJE RAZLOZI ZAŠTO NAM JE ŽANDARMERIJA NADZIRALA KUĆU! Katarina Živković progovorila o mužu kojeg je krila od očiju javnosti: On je divan, ali da v

Domaći

Proslavljala je krsnu slavu sa mnom i suprugom, ne s porodicom: Karambol na estradi! Sve bukti između Kije i Kaće, pevačica urnisala pobednicu Zadruge