ČAST NAM JE ŠTO NAS JE POZVAO: Mirza i Jakov bili specijalni gosti na koncertu Saše Matića: Publika pala u trans kad je Jozinović izašao na scenu

Jakov Jozinović i Mirza Selimović bili su večeras specijalni gosti na koncertu Saše Matića u Areni u Zagrebu. Oni su pred sam početak koncerta dali zajednički intervju.

Naime, Jakov Jozinović i Mirza Selimović počastvovani su što ih je Saša Matić pozvao.

"Naravno, na prvu smo prihvatili poziv Saše Matića. Velika je to čast i privilegija" - složili su se Mirza i Jakov.

"Sašu dugo znam, osećam da i Jakovu treba da damo podršku. Tu sam ako treba da mu pomognem, on je nekako vratio muziku uz koju sam ja odrastao, približio ju je mladima" - rekao je Mirza.

"Nisam ni svestan popularnosti, ja sam i dalje ista osoba i radim ono što sam oduvek hteo, tek smo krenuli. Danas mi je prvo pevanje u Areni u Zagrebu, ali nemam tremu" - pričao je Jakov.

Ćerka i žena privukle poglede

Na koncert su došle i Sašina supruga Anđelija i ćerka Aleksandra.

Aleksandra je očarala prisutne u šljokičavoj kombinaciji sa golim leđima, dok je u društvu prijatelja uživala u atmosferi koja se polako zagrevala. Za stolom pored nje bila je i majka Anđelija, elegantna i dobro raspoložena. Mnogi su se složili da Aleksandra dosta liči na majku.

Autor: Nikola Žugić