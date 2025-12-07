NAPUSTILA SRBIJU I ZAPOSLILA SE KAO KONOBARICA! Naša glumica zbog ljubavi otišla u Ameriku i promenila život iz korena: Verovala sam da mi je on srodna duša!

Glumica Marija Maša Dakić otkrila je zbog čega je napustila Srbiju. Ona je opisala i kako sada izgleda njen život u Americi gde je pronašla ljubav.

Maša Dakić godinama živi u Njujorku gde je upoznala mnoge svetske zvezde, a sada je otkrila i kakvi su.

- Kakvi su... Pa na neki način najobičniji mogući, a opet s druge strane kad se susretneš sa njima, tebi odmah iz tog momenta, kada uđu u prostoriju, bude jasno zašto je to baš ta osoba. Jer oni nose oko sebe ne jednu auru, nego 50 aura. To je taj X-faktor - rekla je ona, pa se osvrnula na život u Americi.

- Ja sam prvi put otišla u Njujork 1997. godine i strašno sam se zaljubila u taj grad, zato što mi je pokazao ceo svet. Ti tamo dolaziš i susrećeš se, bez preterivanja, sa apsolutno svakom nacionalnošću koja postoji na ovom svetu i apsolutno svakom bojom, u najlepšem smislu te reči. Sa svakom kulturom, estetikom, ukusima, mirisima, bojama... U tom smislu je meni to bilo - ovo je svet. Toliko mi je bilo sve uzbudljivo da sam ja onda stvarno želela da i ja budem ta jedna boja i taj jedan element koji čini taj grad - rekla je glumica koja je želela oduvek da živi u inostranstvu.

- Ne sad da nužno odem odavde, nego da odem negde drugde i da vidim šta se tamo dešava i kako ti životi funkcionišu. To nije tek tako. Ti moraš da se organizuješ, da napraviš papire, da odeš, da nađeš gde ćeš tamo da živiš i tako dalje. Ta odluka je obojila život. Druga prekretnica bi bila činjenica da sam odlučila da odem i zbog ljubavi, jer sam ja u tom trenutku bila glumica koja je dosta radila i to redovno. Imala sam dobar status u pozorištu, dosta posla, ali sam odlučila da sve samo isečem i da odem i živim sa nekim čovekom, koga sam, doduše poznavala, hvala Bogu, godinama pre toga, pa sam znala u što se upuštam. Stvarno sam verovala da je on moja srodna duša i bila sam spremna. Nama život toliko toga donosi, raznih rizika, iskušenja i onda, kad vidim kako mi prolazimo kroz to kao par i do koje mere... takvi smo - slični, a opet različiti"

Autor: Nikola Žugić