Anja Mit pokazala stomak 24 dana posle carskog reza i svaki komentar je suvišan! Reagovala i Milica Todorović (VIDEO)

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Instagram.com ||

Glumica Anja Mit (33) se porodila 12. novembra i na svet je donela sina kojem je dala ime Filip.

Nakon porođaja mnoge žene se suočavaju sa transformacijom tela, vraćanjem u stanje pre trudnoće, a mnogima ni posle nekoliko godina ne uspeva da se vrate formu i da imaju figuru ni izbliza onoj koju su imale pre trudnoće.

Ipak, da je sve moguće svojim primerom je dokazala upravo Anja Mit koja je na mrežama podelila snimak iz doma, pokazavši neverovatno telo, isklesane trbušnjake svega tri nedelje od porođaja:

- Ovaj video ne postavljam zbog "Viditeee meee, hvalite meee", okej ima i toga. ali malo, pa ko ne voli pohvale. Ali, šalu na stranu, suština ovog videa je da motivišem i ohrabrim sve žene koje su trudne, koje planiraju trudnoću, koje su se porodile. Ovo sam ja 3 nedelje posle porođaja carskim rezom. Jako sam se plašila kako će izgledati moj stomak posle trudnoće jer su mi trbušnjaci omiljeni deo mog tela. Plašili su me sa "Samo da ne dođe do carskog, 7 slojeva kože se seče, nikad stomak neće biti kao pre i blablabla…."

- Ne verujte, ne slušajte, okružite se pozitivnim iskustvima, ženama koje vas motivišu i hrabre, ženama koje vam daju snagu u leđa, a ne strah. Način stil i viziju života jedino određujete vi. Zdrava ishrana nije brokoli u vodi bez soli, zdrava ishrana je vaš odabir za bolje danas i bolje sutra - poručila je.

- Kada svaki dan radiš dobro za sebe,nećes želeti da menjaš tu naviku koja je postala deo tebe. Jedva čekam da se vratim treninzima i tom osećaju snage i radosti. Neka tvoja odluka već danas bude, najbolja verzija tebe - zaključila je Anja Mit u motivišućem snimku, pokazavši neverovatan izgled.

Glumica je dobila pregršt pohvala i komplimenata, a među prvima je podršku dobila od pevačice Milice Todorović koja trenutno čeka bebu.

- Ma bravooooo - napisala je Milica u komentaru.

Autor: Nikola Žugić

