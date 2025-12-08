Da li se neko seća kako glasi pravo ime Maje Marijane? Evo šta piše u ličnoj karti, ovo je mnogima promaklo

Naša pevačica Maja Marijana karijeru je započela 1992. godine sa nepunih dvadeset godina, a do sada je izdala deset studijskih albuma.

Ona je postala popularna pod umetničkim imenom, a malo ko zna da je njeno pravo ime i prezime Marijana Radovanović.

Pevačica je rođena 1972. godine u Beogradu i ima dve ćerke. Stariju ćerku, Anđelu, dobila je u braku sa Željkom Stefanovićem, a mlađu, Milicu, iz vanbračne zajednice sa Mladenom Šmakićem.

Pre nekoliko godina Maja je svog partnera Mladena optužila za fizičko nasilje, a od tada se retko pojavljivala u domaćim medijima.

Autor: Nikola Žugić