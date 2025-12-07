Čim me zove Fahreta, znam dokle smo stigli: Lepa Brena nikad iskrenije o braku s Bobom: Nije mi prijatno

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Informer.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Pevačica Lepa Brena i bivši teniser Slobodan Boba Živojinović važe za jedan od najskladnijih parova, ali o njihovom odnosu dugo se vrlo malo znalo.

Brena, koja je nedavno s ostalim članovima porodice proslavila krsnu slavu Aranđelovdan, jednom je prilikom govorila o braku sa Bobom i otkrila kako je nastao njen prvi korak ka njemu.

- Bobu sam sasvim slučajno ugledala na naslovnoj strani TV dodatka. Bio je slobodan dan, pa sam mogla da prelistavam novine, što inače retko radim jer tada imam po dva koncerta dnevno. Prijatelj mi kaže: "To je naš najbolji sportista", a ja odvratim: "Ju, što je sladak, baš bih volela da ga upoznam." Valjda je svemir čuo, zato pazite šta govorite - ispričala je Brena s osmehom za Story.

Kasnije je otkrila i šta joj se posebno dopalo kod Bobe.

- Svidela mi se njegova živahnost. Za svaki moj problem otvarao mi je vrata i davao snagu da idem dalje. Želela sam snažnog i jakog muškarca pored sebe, da bih se ponekad mogla osećati slabo, da plačem, tražim savet, a on me uteši i zagrljajem kaže: "Biće sve u redu, rešićemo, nemoj da brineš."

Naravno, kao i u svakom odnosu, i u njihovom su postojale nesuglasice, a Brena je otkrila kako su balansirali život u četiri zida.

- Trudila sam se da balansiram u kući punoj testosterona. Čim me ne zove Beki već Fahreta, znam dokle smo stigli - kroz smeh je rekla i dodala:

- Ponekad bih se malo naljutila, ali sam uvek bila stabilna. Mama mi je formirala taj karakter, i često se setim svih saveta koje mi je dala, iako mi ponekad nije bilo prijatno da ih slušam.

Autor: Nikola Žugić

