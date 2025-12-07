Ovo sve zanima! Šokiraćete se kada čujete koliko godina ima Ana Nikolić

Otkada se pojavila ja javnoj sceni, Ana Nikolić izazivala je veliku pažnju javnosti kako svojim izgledom, tako i svojim izjavama, a mnogi će iznenaditi podatak o njenom godištu.

Pevačica koja se proslavila početkom dvehiljaditih, krčila je svoj put ka estradnom vrhu neverovatnim hitovima, a enormu popularnost stekla je sa pesmom „Romale, romali“ sa kojom se pre više od dvadeset godina takmičila na Beoviziji.

Naime, Ana je rođena 27. septembra 1978. i nedavno je napunila 47 godina.

Podsećamo „Romale, romali“ napravljena je za takmičenje „Beovizija“, a u muzičkim krugovima priča se da nijedna pesma nije skuplja od nje.

Ana Nikolić je tada samo za pesmu Kikiju Lesendriću platila 30.000 evra.

Autor: Nikola Žugić