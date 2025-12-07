AKTUELNO

Domaći

Ovo sve zanima! Šokiraćete se kada čujete koliko godina ima Ana Nikolić

Otkada se pojavila ja javnoj sceni, Ana Nikolić izazivala je veliku pažnju javnosti kako svojim izgledom, tako i svojim izjavama, a mnogi će iznenaditi podatak o njenom godištu.

Pevačica koja se proslavila početkom dvehiljaditih, krčila je svoj put ka estradnom vrhu neverovatnim hitovima, a enormu popularnost stekla je sa pesmom „Romale, romali“ sa kojom se pre više od dvadeset godina takmičila na Beoviziji.

Naime, Ana je rođena 27. septembra 1978. i nedavno je napunila 47 godina.

Podsećamo „Romale, romali“ napravljena je za takmičenje „Beovizija“, a u muzičkim krugovima priča se da nijedna pesma nije skuplja od nje.

Ana Nikolić je tada samo za pesmu Kikiju Lesendriću platila 30.000 evra.

Autor: Nikola Žugić

