Uhapšen bivši dečko Katarine Grujić: Devojku ucenjivao intimnim snimcima, ovo su svi detalji!

Bivši dečko pevačice Katarine Grujić, Kosta Obradović je uhapšen jer je navodno pretio devojci objavljivanjem intimnog snimka. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici mu je odredilo zadržavanje do 72 časa.

- Sumnja se da je osumnjičeni 27. novembra, u hotelskom objektu u Podgorici, prema oštećenoj N. Đ. preduzeo radnje narušavanja polnog integriteta oštećene protivno njenoj volji, te da joj je nakon toga uputio pretnje objavljivanjem snimka sa intimnim sadržajem, saopšteno je iz ODT Podgorica.

Dodaje se da je osumnjičeni zadržan po nalogu tužioca zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela, imajući u vidu da se radi o licu koje je ranije više puta osuđivano.

Obradović je već poznat policiji u Crnoj Gori. Pravosnažno je osuđen na dve godine i 10 meseci zatvora nakon što je otkriveno da je prilikom bračne posete pokušao da se vidi sa Podgoričankom koja zapravo nije njegova supruga.

Katarina Grujić o Kosti Obradoviću: "Nije tipičan Crnogorac"

Inače, Kosta Obradović javnosti je postao poznat po ljubavnoj vezi sa pevačicom Katarinom Grujić. Kako su mediji pisali, Katarina je po izlasku iz veze sa bratancem Ljubiše Buhe Čumeta, utočište pronašla u Obradovićevom zagrljaju. Na društvenim mrežama, na početku veze, skrivala je njegovo lice emotikonima, ali je nekoliko meseci kasnije priznala vezu s bogatim biznismenom koji se bavi iznajmljivanjem jahti i luks automobila u Crnoj Gori, kako su mediji tada pisali o njemu.

- Kosta ne voli da se eksponira, ali kako sada stvari stoje, moraće da se navikne na sve ovo, jer su mediji deo mog posla. Vidim da mu nije prijatno jer ne voli da se slika, niti ima pretenziju da uđe u ovaj svet. Mogu da se pohvalim da imam sjajnog momka, koji može da me prati i da ide uz mene. Kada se vratim sa nastupa, on me uvek iznenadi lepom večerom i mogu da kažem da Kosta nije tipičan Crnogorac - rekla je 2018. Katarina za medije.

Autor: Nevena Panić