Oglasila se Vesna Zmijanac iz bolnice: Evo kako se oseća nakon što su joj odrađene silne analize

Pevačica Vesna Zmijanac juče je zadržana u bolnici nakon što je ceo dan provela u Urgentnom centru na ispitivanjima. Pevačica se oglasila iz bolnice na svom Instagram nalogu.

Vesna Zmijanac je na svom Instagramu napisala da joj je tempo prenaporan, te da će otkazati predstojeći nastup zbog tegoba koje i dalje ima, a kako kaže, sada se oseća dobro.

- Dragi moji, samo da vam javim da sam dobro. Moram da odmorim, zadala sam sebi tempo kao kada sam bila mlada. Sutrašnji nastup u Doboju pomeramo za drugi datum, uskoro vam javljam kada. Voli vas vaša Vesna - napisala je ona.

Podsetimo, kako su mediji juče preneli, Vesna je sa odeljenja intenzivne nege prebačena u sobu i trenutno je stabilno. Lekari nastavljaju ispitivanja, a ona je uprkos zdravstvenim problemima dobre volje.

Podsetimo, kako su preneli domaći mediji, Vesna je kontaktirala privatnu bolnicu, a oni su zatim pozvali Hitnu pomoć zbog promena na EKG-u. Ona se potom oglasila za "Blic" i objasnila o čemu je reč.

- Dobro sam. Moram da dolazim na svaka tri meseca i da primim to što treba, sad nisam bila jer sam bila na putu, pa sam došla sad. Umorna sam samo, pa sam oslabila i onda se pogoršalo malo stanje jer sam došla i sa puta", rekla je ona i dodala:

"Sad će me pustiti kući, ne ostajem ovde. Sve je dobro".



Autor: N.B.