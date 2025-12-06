Džejla Ramović otkazala nastup! Nakon nedavnog privođenja u Severnoj Makedoniji, pevačica je saopštila važnu odluku: Spremna sam…

Pevačica Džejla Ramović nedavno je privedena u Severnoj Makedoniji u okviru akcione kontrole u Kičevu, zajedno sa svojim bendom, nakon što je policija otkrila da su nastupali bez odgovarajuće radne dozvole.

Džejla je nakon nemilog događaja otkazala nastup, a tim povodom se oglasila na Instagram profilu i otkrila detalje.

- Dragi moji, večeras je trebalo da nastupim u Skoplju i iskreno sam se radovala našem druženju. Nažalost, uprkos velikim naporima organizatora da kao i svaki prethodni put na vreme obezbede sve papire kako bismo moj bend i ja nesmetano radili svoj posao, to se ovoga puta nije dogodilo. Želim da naglasim da mi je bezbednost publike, mog tima i mene na prvom mestu, pa kako bismo izbegli bilo kakve neprijatnosti odlučili smo da nastup odložimo sve dok se administrativne stvari ne reše. Hvala na razumevanju, strpljenju i podršci. Spremna sam i jedva čekam da se vidimo čim budu stvoreni svi uslovi za lep i bezbrižan koncert kakav sam oduvek imala u Makedoniji. Grlim vas jako - napisala je pevačica na svom Instagram profilu.

Džejla se nakon haosa i susreta sa policijom javno oglasila i priznala da li je bilo prekršaja od strane nje i njenog tima.

- Želim da naglasim da su sa moje strane i strane mog benda svi potrebni dokumenti i dozvole za nastup u Kičevu bili uredno pripremljeni i dostavljeni organizatoru, uz potpunu proceduru koju redovno poštujemo pri svakom dolasku u Severnu Makedoniju.

Organizator nas je uverio da je pribavio sve preostale dozvole za održavanje nastupa u skladu sa ugovorom koji imamo.

Uprkos tome, nastup je prekinut nekoliko minuta pre kraja, navodno zbog nedostatka radnih dozvola, iako je naša dokumentacija bila potpuno uredna.

Žao mi je zbog neprijatnosti koje su doživeli svi koji su došli na moj nastup. Situacija je nastala iz razloga na koje nikako nisam mogla da utičem, niti je krivica na strani mog tima i mene!

Makedonija je zemlja koju veoma volim i uvijek se rado vracam. Tako ce biti i sada, jer se već u petak družimo u Skoplju - rekla je pevačica.



