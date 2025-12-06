BILA JE UZ NJEGA DO POSLEDNJEG DANA: Ona se prva pojavila na grobu Džeja Ramadanovskog, a poruka koju je ostavila NATERAĆE VAM SUZE NA OČI (FOTO+VIDEO)

Džej Ramadanovski preminuo je na današnji dan pre tačno pet godina.

Na Novom groblju se među prvima pojavila Andrijana Tomanić koja je sa pokojnim Džejom bila do njegovih poslednjih dana.

Naime, Andrijana je posetila Džejevu večnu kuću u ranim jutarnjim satima i tada ostavila buket cveća na njegovom grobu, sa jednom porukom koja je raznežila mnoge.

- S ljubavlju, Andrijana - stoji napisano na crveno belom cveću koje je Andrijana stavila na grob legendarnog pevača.

Legendarni Džej Ramadanovski preminuo je baš u nedelju, 6. decembra, u 57. godini, umro je u snu. Sahranjen je na Novom groblju u Beogradu u Aleji zaslužnih građana, a na večni počinak ga je ispratila porodica, prijatelji, i veliki broj kolega.

Autor: pink.rs