Džejev kum stigao na pomen: Stao kraj njegovog groba i uradio OVO (FOTO+VIDEO)

Porodica i prijatelji legendarnog Džeja Ramadanovskog danas su organizovali petogodišnji pomen pokojnom folkeru, koji je preminuo 6. decembra 2020. godine.

U Aleji zaslužnih građana, na Novom groblju u Beogradu, među prvima se pojavila Andrijana Tomanić, koja je uz Džeja bila do njegovih poslednjih dana. Ona je donela buket od crveno belog cveća na kojem je ispisana je poruka: „S ljubavlju, Andrijana“.

Nakon Andrijane, na groblje je stigao Džejov kum Zoran Jagodić Rule koji je ostavio cveće na njegov grob i zapalio sveću.

Nakon njega na groblje su stigli i Acko Nezirović i Mića Sovtić, vlasnik lokala u kojem je Džej provodio vreme na Dorćolu.

