Futa napravio pesmu za Džeja pet godina nakon njegove smrti: Detalji će vas raznežiti

Prošlo je pet godina od smrti Džeja Ramadanovskog, a kompozitor Aleksandar Radulović Futa napravio je novu pesmu pod nazivom "Živ sam, nažalost".

Glas Džeja Ramadanovskog za potrebe ove pesme je rekonstruisan putem veštačke inteligencije.

Muziku je komponovao Aleksandar Futa Radulović, dok je tekst potpisao Aleksandar Tomić.

Inače, cilj pesme je da se oda počast Džeju i da se njegove emocije ponovo približe publici, kao i da mlađe generacije koje nisu imale priliku da ga gledaju i slušaju uživo, mogu da osete njegovu jedinstvenu energiju.

Džej Ramadanovski preminuo je u 56. godini pre pet godina. Marija Ramadanovski danas je posebno setna zbog oca.

- Treba pomenuti mog tatu, ali ne treba ni preterivati. Nedostaje nam svima. Pet godina je brzo prošlo. Bio bi ponosan da nas vidi. Bio bi zadovoljan što se tiče mene i moje sestre, svojih unuka i unuke. On je bio poseban čovek. Ostao mi je u sećanju kroz njegovu igru, smeh. Sve to nedostaje, njegov glas, šale. Tako ću uvek da ga pamtim - rekla je Marija koja se oglasila na godišnjicu smrti Džeja Ramdanovskog.

Ona je dodala je da je neizmerno zahvalna što ljudi i dalje s poštovanjem govore o njenom ocu.

- U najužem krugu uvek su tu ljudi koji su bili uz njega. Masovno ljudi i publika i svi koji su ga voleli imaju samo reči hvale. Puno mi je srce što ga ljudi pamte. Nikad nisam čula da je neko rekao jednu ružnu reč za njega. Zaista smo ponosni na njega i tužni što ga nema, ali ga volimo zauvek - poručila je ona.



