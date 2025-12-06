AKTUELNO

Domaći

Džejeve ćerke stigle na Novo groblje: Donele crvene ruže, a sa njima je bila i prva supruga legendarnog pevača (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/n. panić ||

Danas se obeležava pet godina otkako nas je, zbog srca, napustio legendarni pevač Džej Ramadanovski, a ekipa portala Pink.rs našla se u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju, gde je on i sahranjen.

U Aleji zaslužnih građana, na Novom groblju u Beogradu, među prvima se pojavila Andrijana Tomanić, koja je uz Džeja bila do njegovih poslednjih dana. Ona je donela buket od crveno belog cveća na kojem je ispisana je poruka: „S ljubavlju, Andrijana“.

pročitajte još

BILA JE UZ NJEGA DO POSLEDNJEG DANA: Ona se prva pojavila na grobu Džeja Ramadanovskog, a poruka koju je ostavila NATERAĆE VAM SUZE NA OČI (FOTO+VIDEO

Sada, na pomen je stigla i Džejeva ćerka Marija u pratnji supruga i starije sestre Ane koja je došla sa decom.

Foto: Pink.rs/n. panić

Sa njima je stigla i njihova majka, a Džejeva prva supruga Nada.

pročitajte još

Džejeve ćerke stigle na Novo groblje: Donele crvene ruže, a sa njima je bila i prva supruga legendarnog pevača (VIDEO)

Foto: Pink.rs/n. panić

Oni su položili crvene ruže na grob legendarnog pevača i pozdravili se sa prisutnima.

Autor: pink.rs

#Džej Ramadanovski

#Pomen

#Porodica

#godisnjica

#pevač

#ćerke

POVEZANE VESTI

Domaći

Skrhana od bola! Džejeva mlađa ćerka Marija stigla sa suprugom na Novo groblje! (FOTO+VIDEO)

Domaći

Miodrag Sovtić stigao na Džejev pomen! Njihovo prijateljstvo trajalo je punih 45 godina, a evo kako je on govorio o pokojnom pevaču! (FOTO)

Domaći

Stigla Džejeva starija ćerka Ana na očev pomen! S njom došao i suprug, tuga za njim ne jenjava i posle četiri godine! (FOTO+VIDEO)

Domaći

Acko Nezirović potpuno slomljen! Pevač kleknuo pred Džejevim grobom, neutešan i nakon četiri godine (FOTO+VIDEO)

Domaći

Da se naježiš! Pogledajte šta je Andrijana Tomanić donela na Džejev grob (FOTO+VIDEO)

Domaći

Ne zaboravlja ga: Održan pomen Milutinu Mrkonjiću, Ana Bekuta na groblje stigla sa sinom i unucima, a došli su i oni