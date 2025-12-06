Džejeve ćerke stigle na Novo groblje: Donele crvene ruže, a sa njima je bila i prva supruga legendarnog pevača (VIDEO)

Danas se obeležava pet godina otkako nas je, zbog srca, napustio legendarni pevač Džej Ramadanovski, a ekipa portala Pink.rs našla se u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju, gde je on i sahranjen.

U Aleji zaslužnih građana, na Novom groblju u Beogradu, među prvima se pojavila Andrijana Tomanić, koja je uz Džeja bila do njegovih poslednjih dana. Ona je donela buket od crveno belog cveća na kojem je ispisana je poruka: „S ljubavlju, Andrijana“.

Sada, na pomen je stigla i Džejeva ćerka Marija u pratnji supruga i starije sestre Ane koja je došla sa decom.

Sa njima je stigla i njihova majka, a Džejeva prva supruga Nada.

Oni su položili crvene ruže na grob legendarnog pevača i pozdravili se sa prisutnima.

Autor: pink.rs