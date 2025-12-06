AKTUELNO

Rule otkrio što kolege ne dolaze na Džejev grob: Prisetio se jedne anegdote sa pevačem, a ovo je malo ko znao o njemu (VIDEO)

Danas su se porodica i prijatelji legendarnog folkeru Džeja Ramadanovskog okupili kako bi obeležili pet godina od njegove smrti. Džej je preminuo 6. decembra 2020. godine, ostavljajući za sobom neizbrisiv trag u svetu muzike.

Među prvima koji su došli na pomen bila je Andrijana Tomanić, koja je bila uz Džeja do njegovih poslednjih dana. Njena prisutnost na ovom emotivnom skupu dodatno je naglasila bliskost koju su imali. Andrijana je donela prelep buket cveća crveno-bele boje, na kojem je ispisana poruka: "S ljubavlju, Andrijana".

Nakon Andrijane, na grob Džeja stigao je i njegov kum Zoran Jagodić Rule. On je takođe ostavio cveće na grobu i zapalio sveću, čime je odao poštovanje svom prijatelju.

- Ispričamo ovde neku anegdotu, jeste tužan dan, ali ima i smeha malo. I on je bio takav. Juče smo bili u kafani do dvanaest, tamo je i njegova slika, prisutan je, pa malo pričamo sa njim - rekao je Zoran Jagodić Rule.

Kasnije se osvrnuo na kolege, koje već godinama nisu prisutne na groblju, kada je godišnjica smrti:

- Pa, ne znam gde su, porodica je tu, a kolege... Dolazi Mina, Acko, oni su standardno tu, a ostali... Šta znam, znate kako je sa obavezama u ovo vreme - rekao je on kratko

