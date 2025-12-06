Ovo je jedina pevačica koja se pojavila na grobu Džeja Ramadanoskog: Snimili su duet, a ona i dan danas roni suze za njim (FOTO)

Mina Kostić bila je dobra prijateljica sa Džejom Ramadanovskim, a pevačica je danas došla na njegov pomen.

Ona se pozdravila sa okupljenima, zagrlila njegove ćerke Anu i Mariju, pa prišla grobu. Mina Kostić je prišla grobu i poljubila spomenik, pa se zadržala koji minut pored.

Pevačica je takođe i uslužena rakijom, koju je najpre po običaju prosula, a onda popila za dušu njenog prijatelja.

Pored Mine tu su i kolege Zoran Jagodić Rule i Acko Nezirović, koji svake godine dolaze na pomen.

Takođe na groblje su izašle i Džejeve ćerke Ana i Marija ali i bivša supruga Nada.

Andrijana, žena sa kojom je bio do poslednje dana života, došla pre porodice i ostavila buket cveća sa posvetom: "S ljubavlju".



