Dugujem mu mnogo: Mina Kostić otkrila da je počela da peva u Džejevom klubu, pa se prisetila šta joj je rekao kada je snimila prvu pesmu (VIDEO)

Pevačica Mina Kostić danas se pojavila na Novom groblju na petogodišnjem pomenu legendarnom pevaču, Džeju Ramadanovskom.

Mina je jedina pevačica koja se pojavila na pevačevom pomenu, a pored nje na Novo groblje je došla Džejeva porodica, kum Rule, Mića Sovtić i Acko Nezirović.

Nakon održanog pomena, Mina je otkrila da joj je čudno da kolege ne dolaze na pevačev pomen:

– Mislila sam da neću moći da dođem na groblje, jer mi nije bilo dobro, ali ja sam uvek tu kad mogu. Uvek ga se setim, pevam njegove pesme, i njemu dugujem mnogo toga. JA sam radila u njegovom klubu pre nego što sam snimila ploču, i kada sam snimila mi smo stalno radili zajedno. Moram da kažem da sam u kontaktu sa njegovom porodicom. Mariju sam podržala kada je presnimila njegove pesme. Ne znam stvarno zašto nikog od kolega nema, nemam pojma, ja sam uvek tu. Jako sam srećna što je takva osoba bila deo mog života, što mogu da kažem da sam ga poznavala – izjavila je Mina, pa prepričala zanimljivu anegdotu:

– Pa, ne bih sad baš sve i otkrivala, ali ono što pamtim… Kad sam izbacila spot za pesmu „Moj Lepi“. Ja sam sada i bleda, jer mi nije uopšte dobro, ali tada… On me je zvao i kaže: „Šta si ovo uradila, ceo grad priča o tebi“ – nasmejala se Mina Kostić.

Detaljnije u nastavku.

Autor: pink.rs