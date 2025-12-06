Otkriveno zbog čega Andijana nije došla sa Džejevom porodicom na pomen: Pevačeva ćerka Marija progovorila o svemu (VIDEO)

Danas se navršava 5. godina od smrti velike muzičke legende Džeja Ramadanovskog, tom prilikom prijatelji i porodica izašli su na Novo groblje, gde su mu odali počast.

Džejeva ćerka Marija je istakla da ne zamera nikome sa estrade ko se nije pojavio, jer svako radi po osećaju, a na pitanje zbog čega je Andrijana, Džejeva devojka, došla ranije, pre svih, pevačeva ćerka je otkrila da nisu u kontaktu, ali da ne želi dalje da komentariše.

– Ovde su porodica i najbliži prijatelji, on je bio mnogo voljen, kao što možete da vidite, već pet godina je prošlo, ne mogu da verujem da je pet godina, ali dosta stvari se promenilo za tih pet godina, mislim da bi bio ponosan, život mora dalje, ali to je nešto što ne može da se nadoknadi, taj gubitak – započela je Marija, pa nastavila:

– Ona je upućena u sve, zna ko je deda Džej, sluša njegove pesme "lubenica" je omiljena, šalje mu stalno poljupce, kad bi to video, on bi se raspilavio. Kad poraste trudiću se da joj objasnim ko je bio njen deda. Anina deca su malo starija, Adrian ga najviše pamti, sa njim je najviše vremena proveo, Daki je bio beba kad nas je napustio. Adrian je bio njegov miljenik, znaju ko je bio njihov deda, a što se tiče moje ćerkice, nadam se da ću uspeti da joj približim ko je on bio... Nadam se da imam podršku od njega gore, kao i dok je bio živ.

– U poslednjoj emisiji njegovoj, me je poveo sa sobom, to je bilo 20 pred smrt, to mi je bio vetar u leđa. Kao i svaki otac, davao mi je podršku, ali ne po svaku cenu, nije bio tip koji će da gura nešto što ne ide. - rekla je Marija pa se osvrnula na Andrijanu:

– Verovatno je bila pre nas, ne znam zaista... Nismo u kontaktu, iz nekih privatnih razloga, ali to ne bih komentarisala – istakla je Marija.

Autor: pink.rs