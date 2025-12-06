AKTUELNO

Domaći

LEPOTICA IZ DŽEJEVOG SPOTA PREMINULA U 44. GODINI: Ceo Dorćol je bio zaljubljen u nju, a evo kako je pevač pričao o njoj

Izvor: Kurir, Pink.rs, Foto: Printscreen YouTube/Dzej Music Official ||

Džej Ramadanovski, koji je preminuo u 56. godini u Beogradu od posledica srčanog udara, doživeo je tragediju kada mu je preminula Dubravka koja je pre više od 20 godina glumila u njegovom spotu "Gde ću sad, moja ružo".

Lepa crnka s kosim očima koje je mnoge ostavljala bez daha preminula je u 44. godini. Kada je Džej saznao, bio je veoma potresen i nije mogao da veruje da je izgubio devojku u koju je navodno godinama bio zaljubljen.

"Nekoliko dana pre toga pričao je o njoj s prijateljem i rekao kako bi baš voleo da je vidi, te da je ubeđen da bi ga i sada svojom lepotom ostavila bez daha. I evo šta se desilo. Danima mu je teško zbog nje i svako malo zaplače. Čak je i popio lek za smirenje kada je čuo da je iznenada preminula. Dubravka je vreme kada su snimali spot bila jedna od najlepših devojaka u gradu i u Džejevom srcu je imala posebno mesto", rekao je tada izvor.

Foto: E-Stock/Danijel Milutinović

"Bio je dugo zaljubljen u nju, kao i gotovo svi momci Dorćola, ali nikada nije rekao da je među njima bilo nešto više od prijateljstva", rekao je izvor.

Baš zbog toga Dubravka je imala posebno mesto u njegovom srcu oni su ostali veliki prijatelji, ali su poslednjih godina izgubili svaki kontakt.

Foto: Printscreen YouTube/Dzej Music Official

Džej je nakon njene smrti javno priznao koliko mu je teško pala njena smrt.

"Nisam mogao da verujem kada sam čuo! Evo i sad mi dođe da zaplačem. Otišla je lepa Duda. Bila je mnogo dobra žena, poštena i ovo je stvarno velika šteta. Da je bog dao bar još malo da živi. I sada se ježim kada dok pričam o njoj. Krivo mi je mnogo što se nismo videli, a poslednje vreme sam često pomišljao na nju. Kao da je to bio neki znak. Neka joj Bog dušu prosti, šta drugo mogu da kažem sada kada je više nema", ispričao je pevač tada.

Autor: N.B.

#Dubravka

#Džej Ramadanovski

#Karijera

#pevač

#spot

POVEZANE VESTI

Košarka

MIŠKO RAŽNATOVIĆ SE BOLNIM REČIMA OPROSTIO OD MILOJEVIĆA: Današnji svet je pun nepravdi, a ovo je sigurno jedna od najvećih (FOTO)

Košarka

KO JE BIO DEJAN MILOJEVIĆ ? ODLAZAK TROFEJNOG STRUČNJAKA: Milojević sa Voriorsima pisao istoriju NBA, bio šampion Ervope, igrao za Partizan...

Domaći

BILA JE UZ NJEGA DO POSLEDNJEG DANA: Ona se prva pojavila na grobu Džeja Ramadanovskog, a poruka koju je ostavila NATERAĆE VAM SUZE NA OČI (FOTO+VIDEO

Extra

UMRLA SLAVNA PEVAČICA! Srce nije izdržalo, pamtićemo je po velikom hitu! (VIDEO)

Fudbal

Tragedija u svetu sporta! PREMINUO ČUVENI FUDBALER VRANJEŠ: Region u suzama

Domaći

Danas je... Cipka podelila emotivnu objavu sa pokojnim suprugom! Bol ne prolazi, a na ovaj dan su... (FOTO)