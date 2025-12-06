LEPOTICA IZ DŽEJEVOG SPOTA PREMINULA U 44. GODINI: Ceo Dorćol je bio zaljubljen u nju, a evo kako je pevač pričao o njoj

Džej Ramadanovski, koji je preminuo u 56. godini u Beogradu od posledica srčanog udara, doživeo je tragediju kada mu je preminula Dubravka koja je pre više od 20 godina glumila u njegovom spotu "Gde ću sad, moja ružo".

Lepa crnka s kosim očima koje je mnoge ostavljala bez daha preminula je u 44. godini. Kada je Džej saznao, bio je veoma potresen i nije mogao da veruje da je izgubio devojku u koju je navodno godinama bio zaljubljen.

"Nekoliko dana pre toga pričao je o njoj s prijateljem i rekao kako bi baš voleo da je vidi, te da je ubeđen da bi ga i sada svojom lepotom ostavila bez daha. I evo šta se desilo. Danima mu je teško zbog nje i svako malo zaplače. Čak je i popio lek za smirenje kada je čuo da je iznenada preminula. Dubravka je vreme kada su snimali spot bila jedna od najlepših devojaka u gradu i u Džejevom srcu je imala posebno mesto", rekao je tada izvor.

"Bio je dugo zaljubljen u nju, kao i gotovo svi momci Dorćola, ali nikada nije rekao da je među njima bilo nešto više od prijateljstva", rekao je izvor.

Baš zbog toga Dubravka je imala posebno mesto u njegovom srcu oni su ostali veliki prijatelji, ali su poslednjih godina izgubili svaki kontakt.

Džej je nakon njene smrti javno priznao koliko mu je teško pala njena smrt.

"Nisam mogao da verujem kada sam čuo! Evo i sad mi dođe da zaplačem. Otišla je lepa Duda. Bila je mnogo dobra žena, poštena i ovo je stvarno velika šteta. Da je bog dao bar još malo da živi. I sada se ježim kada dok pričam o njoj. Krivo mi je mnogo što se nismo videli, a poslednje vreme sam često pomišljao na nju. Kao da je to bio neki znak. Neka joj Bog dušu prosti, šta drugo mogu da kažem sada kada je više nema", ispričao je pevač tada.

Autor: N.B.