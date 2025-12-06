LUKA DONČIĆ POSTAO OTAC PO DRUGI PUT: Njegova supruga na svet donela devojčicu, a tek da čujete koje ime su joj dali (FOTO)

Slovenačka košarkaška superzvezda Luka Dončić iznenada je otputovao u domovinu kako bi prisustvovao rođenju svog drugog deteta.

Njegova partnerka Anamarija na svet je donela devojčicu, kojoj su dali ime Olivia.

Porodica uživa u prvim zajedničkim trenucima, a Luka ne krije oduševljenje što je ponovo postao otac. Tim povodom oglasio se na Instagramu, gde je podelio prvu fotografiju svoje mezimice uz jednostavan, ali emotivan opis: „Olivia“, praćen roze srcem.

Značenje imena Olivia

Ime Olivia potiče iz latinskog jezika i vezuje se za maslinu ili maslinovo drvo. Maslina je kroz istoriju simbolizovala mir, sklad, plodnost i blagostanje, pa se ime Olivia često povezuje sa osobama koje donose harmoniju i pozitivnu energiju u svoju okolinu. U mnogim kulturama smatra se i znakom sreće i napretka.

Podsetimo, ljubavna priča Luke Dončića i Anamarije Goltes traje još od 2016. godine. Anamarija je Luku pratila kroz sve važne faze njegove karijere – od dana u Real Madridu, preko dolaska u NBA ligu, pa sve do stvaranja zajedničkog doma u Dalasu.

Iako je prvobitno trenirala ples, Anamarija je s vremenom izgradila uspešnu karijeru u modelingu i danas je jedna od najprepoznatljivijih influenserki u regionu, posvećena zdravom načinu života i fitnesu.

Njihova romantična veza krunisana je veridbom 7. jula 2023. na jezeru Bled, a nedugo zatim stigla je i njihova prva ćerka, Gabriela.

