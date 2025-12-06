Evo koji deo svog tela najviše voli Mia Borisavljević: Mnogi su pomislili na njene grudi, ali je odgovor TOTALNO DRUGAČIJI

U novom izdanju emisije "Magazin in" voditeljka Sanja Marinković je ugostila Nadu Obrić, Miu Borisavljević, Anđelu Ašanin, Draganu Katić i Tijanu Milovanov.

U toku emisije, Dragana je izvukla pitanje na šta troši najviše novca:

- Na hedonizam, sada mi je to vreme da trošim na sebe i na uživanje, i to mi je drago - rekla je Dragana.

Mia je izvukla iz šešira pitanje koji deo tela najviše voli:

- Sigurno grudi - rekla je Sanja

- To su moje noge, to mi je dokaz koliko sam vredno radila i trenirala - rekla je Mia.

Nada Obrić je otkrila sa kim bi volela da se zaglavi u liftu:

- Taj što bih ja volela da se zaglavim sa nim u liftu, umro je, njega niko ne može da zameni. Ko bi mene trpeo, i ko bi mene osvojio, nema toga -rekla je Nada pa je Dragana dodala:

- Ja bih sa nekim doktorom - rekla je Dragana.

- Ja ću sa Sanjom - dodala je Nada.

Autor: N.B.