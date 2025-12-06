Pre svih je bila na groblju, a sada objavila sliku: Džejeva Andrijana slomljena od tuga na petogodišnjicu njegove smrti (FOTO)

Menadžerka Andrijana Tomanić bila je najveća ljubav Džeju Ramadanovskom, a on je do poslednjeg dana živeo sa njom. Danas su njegove ćerke, unuci, ali i bivša žena Nada došli na grob povodom pet godina od njegove smrti, a sa njima u društvu nije bila Andrijana.

Andrijana Tomanić danas je došla prva da zapali sveću i odnese cveće Džeju. Ona je izabrala veliki buket na kojem je pisalo "S ljubavlju, Andrijana". Ona je otišla pre nego što su se okupili Džejevi prijatelji, kolege i porodica, a na grobu je stajao njen buket belog cveća.

Sada se oglasila na Instagramu fotografijom sa groblja.

- Punih pet godina nedostaješ - napisala je ona.

Kako je juče izjavila, ona je imala tešku godinu iza sebe, a i danas je jednako boli Džejeva smrt kao i prvog dana.

- Vreme prođe, ali ne leči sve. Nedostaje mi njegova duhovitost, spontanost, znao je uvek da me nasmeje, da me psihički podigne. Mama mi je umrla pre šest meseci, oboje mi jako fale, značilo bi mi da je on uz mene u ovim teškim momentima. Zajedno smo uvek pili kafu, ali nikad u kući, nego tu u kafiću na Dorćolu, gledali filmove... Ma sve mi nedostaje. Vreme ne leči, ostaju recke na srcu, ostaju rane, jako je teško. Cela ova godina mi je teška. Odem tako na groblje pa se ispričam sa njim, izjadam mu se, kažem mu sve što mi je na duši, pa mi bude lakše. Kada sam izgubila majku, sve sam mu ispričala - ispričala je Andrija Tomanić za Informer.

Ćerka Džeja Ramadanovskog, Marija Ramadanovski progovorila je o legendarnom pevaču, njegovim kolegama koje nisu došle na pomen, ali i otkrila da više nije u kontaktu sa Andrijanom, ženom sa kojom je njen otac proveo poslednje dane života.

Marija je i otkrila da nije u kontaktu sa Andrijanom, sa kojom je njen otac proveo poslednje dane života.

- Andrijana je sigurno bila pre nas. Nismo u kontaktu, razlozi su privatni i ne želim da komentarišem.

