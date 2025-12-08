IMALA SAM 14 KILOGRAMA VIŠKA: Mia Borisavljević otkrila šta je sve radila da bi imala savršenu liniju, progovorila o estetskim zahvatima

U novom izdanju emisije "Magazin in" voditeljka Sanja Marinković je ugostila Nadu Obrić, Miu Borisavljević, Anđelu Ašanin, Draganu Katić i Tijanu Milovanov.

U toku emisije, pevačica Mia Borisavljević otkrila je da li je nekada bila nezadovoljna izgledom:

- Važno je reći da sam ja imala dva porođaja, i da sam se ugojila 12 i 14 kilograma što je meni na moje navike bilo stalno puno. Nije mi bilo prijatno da se vratim na binu sa 20 kilograma viška. Nisam radila estetkske zahvate, ali sam vredno trenirala da bih smršala - rekla je Mia.

- Moje poslednje merenje u trudnoći je bilo 105 kilograma - rekla je Dragana.

- Ja sam imala na moju visinu, koja je mala, imala sam 90 kilograma, što je mnogo, ali mi nije bilo teško - rekla je NAda.

Autor: N.B.