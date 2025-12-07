AKTUELNO

PILA SAM LEKOVE ZBOG TOGA: Voditeljka Anđela Ašanin progovorila o problemu koji je imala, pa priznala da je to uticalo na njeno SAMOPOUZDANJE

U novom izdanju emisije "Magazin in" voditeljka Sanja Marinković je ugostila Nadu Obrić, Miu Borisavljević, Anđelu Ašanin, Draganu Katić i Tijanu Milovanov.

U toku emisije, Anđela Ašanin govorila o problemu koji je imala u mladosti:

- Ja sam neko ko je imao veliki problem sa licem, imala sam akne koje su morale da se reše samo lekom, i tada sam imala samopozdanja, a sada kada sam ispred kamera, ista sama, i nema razlike, i tada i sada imam samopouzdanje. Bilo mi je teško da se probudim pored muškarca sa aknama, a tada sam bila voljena najviše na svetu. - rekla je Anđela pa dodala:

- Nekada kada sam bila najsređenija, nisam bila zadovoljna, ali to je bilo unutra, onaj osećaj koji gajimo unutra je samopozdanje - rekla je Anđela.

