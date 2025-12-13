AKTUELNO

Domaći

NAJVAŽNIJE MI JE UVEK BILO... Dragana Katić otkrila da li se plašila suočavanja sa godinama, priznala za šta se bori

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U novom izdanju emisije "Magazin in" voditeljka Sanja Marinković je ugostila Nadu Obrić, Miu Borisavljević, Anđelu Ašanin, Draganu Katić i Tijanu Milovanov.

U toku emisije, Dragana Katić je otkrila da je imala krizu sa samopozdanjem tokom godina:

Foto: TV Pink Printscreen

- Naravno, to suočavanje sa godinama, sa samim sobom, sa tom fazom života kada znaš da sada živiš te neke krajnje godine, tu se zapitaš i povučeš, ali se uvek vratiš. Meni je bilo najvažnije da mi neko ne kaže da nemam pameti, i na tome sam radila - rekla je Dragana.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#Dragana Katić

#Godine

#voditeljka

#Život

POVEZANE VESTI

Domaći

IMALA SAM 14 KILOGRAMA VIŠKA: Mia Borisavljević otkrila šta je sve radila da bi imala savršenu liniju, progovorila o estetskim zahvatima

Domaći

PILA SAM LEKOVE ZBOG TOGA: Voditeljka Anđela Ašanin progovorila o problemu koji je imala, pa priznala da je to uticalo na njeno SAMOPOUZDANJE

Domaći

Najteže je kad ostaneš sam: Nada Obrić s knedlom u grlu progovorila o svojoj borbi za život, zbog jedne stvari svi ostali u ŠOKU

Domaći

Evo koji deo svog tela najviše voli Mia Borisavljević: Mnogi su pomislili na njene grudi, ali je odgovor TOTALNO DRUGAČIJI

Domaći

Muškarci najviše idu na operaciju... Eva Ras šokirala saznanjem, otkrila kako se jači pol bori protiv starenja

Domaći

Priznala sve: Goca Lazarević otkrila kako je uništila auto bivšem suprugu, ove detalje je malo ko znao