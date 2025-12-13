NAJVAŽNIJE MI JE UVEK BILO... Dragana Katić otkrila da li se plašila suočavanja sa godinama, priznala za šta se bori

U novom izdanju emisije "Magazin in" voditeljka Sanja Marinković je ugostila Nadu Obrić, Miu Borisavljević, Anđelu Ašanin, Draganu Katić i Tijanu Milovanov.

U toku emisije, Dragana Katić je otkrila da je imala krizu sa samopozdanjem tokom godina:

- Naravno, to suočavanje sa godinama, sa samim sobom, sa tom fazom života kada znaš da sada živiš te neke krajnje godine, tu se zapitaš i povučeš, ali se uvek vratiš. Meni je bilo najvažnije da mi neko ne kaže da nemam pameti, i na tome sam radila - rekla je Dragana.

Autor: N.B.