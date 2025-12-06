AKTUELNO

Domaći

Najteže je kad ostaneš sam: Nada Obrić s knedlom u grlu progovorila o svojoj borbi za život, zbog jedne stvari svi ostali u ŠOKU

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U novom izdanju emisije "Magazin in" voditeljka Sanja Marinković je ugostila Nadu Obrić, Miu Borisavljević, Anđelu Ašanin, Draganu Katić i Tijanu Milovanov.

U toku emisije, Nada Obrić je otkrila da se tri puta borila protiv karcinoma i da je imala problem sa kičnom:

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam se stalno pitala, šta je sa mnom, da li sam ja problem, a najteže je kada se ostane sam. Kada su deca tu lako je, a kada si sam, boriš se, kako kaže pesma "Borim se borim, borim sa sobom"... - rekla je Nada pa je dodala:

- Ja sam saznala gde ću da idem nakon svega i kada sam se probudila tada, ja sam patila, htela sam da se vratim. Život je težak, ali treba naći motiv za šta se boriš i ići ka tom cilju da ga ispuniš.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#Karijera

#Nada Obrić

#borba

#pevačica

#Život

POVEZANE VESTI

Domaći

Evo koji deo svog tela najviše voli Mia Borisavljević: Mnogi su pomislili na njene grudi, ali je odgovor TOTALNO DRUGAČIJI

Domaći

Inat je proradio: Nada Obrić priznala da je zavela muža svoje prijateljice, a to je uradila iz jednog razloga

Domaći

Snežana Babić Sneki otkrila da li je trenutno zalljubljena, Nada Obrić progovorila o nesigurnosti, a evo šta kažu istraživanja

Domaći

Priznala sve: Goca Lazarević otkrila kako je uništila auto bivšem suprugu, ove detalje je malo ko znao

Domaći

Imala sam tri karcnioma, rekli su mi da ću živeti još mesec dana: Nada Obrić otkrila detalje borbe kroz koju je prošla, pa se prisetila urnebesnog raz

Domaći

Muškarci najviše idu na operaciju... Eva Ras šokirala saznanjem, otkrila kako se jači pol bori protiv starenja