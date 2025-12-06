Najteže je kad ostaneš sam: Nada Obrić s knedlom u grlu progovorila o svojoj borbi za život, zbog jedne stvari svi ostali u ŠOKU

U novom izdanju emisije "Magazin in" voditeljka Sanja Marinković je ugostila Nadu Obrić, Miu Borisavljević, Anđelu Ašanin, Draganu Katić i Tijanu Milovanov.

U toku emisije, Nada Obrić je otkrila da se tri puta borila protiv karcinoma i da je imala problem sa kičnom:

- Ja sam se stalno pitala, šta je sa mnom, da li sam ja problem, a najteže je kada se ostane sam. Kada su deca tu lako je, a kada si sam, boriš se, kako kaže pesma "Borim se borim, borim sa sobom"... - rekla je Nada pa je dodala:

- Ja sam saznala gde ću da idem nakon svega i kada sam se probudila tada, ja sam patila, htela sam da se vratim. Život je težak, ali treba naći motiv za šta se boriš i ići ka tom cilju da ga ispuniš.

Autor: N.B.