Kaća Živković najviše je volela da se kocka, obezbeđenje je stalno trčalo za njom: Pevač otkrio detalje turneje u Americi i života sa Radom Manojlović

Pevač Slobodan Batjarević Cobe otkrio je da je umetničko ime dobio slučajnom greškom Saše Popovića.

Batjarević se prisetio doživljaja iz perioda učešća u muzičkom takmičenju a objasnio je i do detalja kako je došlo do toga da umetničko ime dobije lično do Popovića.

-U vreme kad sam se prijavio na audiciju za „Zvezde Granda“ već sam imao svoja 3 CD-a sa romskim pesmama i pod imenom Cobi. U to vreme nije postojao Rom koji nije znao za Cobeta. Kada sam bio na audiciji i prošao, Saša Popović, za kojeg se nadam da je među anđelima i koga nikada neću da zaboravim, je ne znam kako je tamo umesto Cobi pročitao Cobe. I tako je nastao Cobe – ispričao je pevač.

Slobodan je i sam ubrzo postao svestan kako je kreativni direktor Granda postao njegov umetnički kum.

-U više navrata sam mu rekao: „Sale, vi ste sad moj kum“. Uvek smo se smejali na tu temu – priznao je Cobe.

On se takmičio u sezoni 2007/2008 u muzičkom takmičenju sa svojim zemljacima sa kojima je išao na išao na grupnu turneju koja je trajala čak tri godine.

-Bez imalo straha mogu da kažem da ne verjem da će ikada neka grupa stići tu popularnost kakvu smo imali mi iz naše sezone 2007. godine. Rada, Milan Stanković, Dinča, Dušan Svilar, Nemanja Stevanović, ja. Bili smo ljudi ultra-mega popularni. Gde god da smo bili to je bio haos. I ne verujem da je neka grupa pevača radila 3 godine zajedničke nastupe – rekao je Cobe, koji je zahvalan „Grandu“ zahvaljujući kojem je proputovao ceo svet.

-Nije bila u pitanju samo Amerika, bIla je i Kanada, Australija dva puta… – dodao je Cobe.

Pevač je opisao i kako je sve to izgledalo njemu kao mladom momku iz Leskovca u to vreme.

-Uvek sam iskren jer verujem u Boga. Da nije bilo „Granda“, kad bih ja otišaou o Autralijju? Ko bi mene zvao u Australiju? Ko bi zvao jednog Cobija da peva u Kanadi? Kada bih ja otišao u Singapur, u Abu Dabi, Dubai? Zahvaljujući „Grandu“ stekli smo neko ime i u svoje ime mogu samo da se zahvalim „Grandu“, jer od jednog aninimnog romskog pevača mene zna ceo svet – naglasio je pevač.

Cobe se prisetio i doživljaja sa turneje u koju dugo nije mogao ni sam da poveruje.

-Kada sam bio u Las Vegasu pitao sam kolegu: „Dinča, je l’ ja ovio sanjem, brate?“. Kaže mi : „Cobe, uživaj“. I Žika nam je jednom rekao: „Cobe, ovo sad doživljavate i nikad više“. Njujork, Las Vegas. Ono si video samo u filmovina i posle si ti tu, na tom mestu. Tajm skver, ono je ludilo, ono neću zaboraviti dok sam živ – prisetio se Cobe.

Pevač je otkrio i ko je od njegovih kolega u Las Vegasu najviše isprobavao sreću u ovoj prestonici kocke.

-Katarina (Živković) je najviše. U to vreme, koliko se sećam, ona još nije imala 18 godine pa ju je jedan iz obezbeđenja non-stop jurio, nije joj dozvoljavao da kocka, a ona je samo išla i skrivala se. Pa kad taj iz obezbveđenja, sećam se kao danas, bio je tamnoput, pa kad ode, ona opet igra one aparate na ručku, ne znam kao se tačno zovu. Slot – otkrio je on.

Kako je rekao, on sam nije pristalica kockarskih igara, ali su mu za oko pale neke druge stvari.

-Nisam ja kockao, ali mi je bilo zanimljivo da šetam i slikam po ceo dan. Naišao sam na jedan restoran u kojem su bile stvari od Arnolda Švarcenegera, njegova jakna i puška iz filma „Terminator“. Sa druge strane vidim sve stvari od Silvestera Stalonea. Posle sam saznao da je to zajedničlki restoran njih dvojice. Vadio sam aparat da se likam,ali je obezbeđenje prišlo i reklo mi da je to zabranjeno. Ovo možeš samo da doživiš ako si prisutan na licu mesta – istakao je Cobe.

Tih godina rodila su se i iskrena prijateljstva za ceo život.

-Dinča i Svilar su moja braća od 2007. godine i danas se redovno čujemo. Cimeri smo bil Rada, Svilar i ja. Imali smo trosoban stan i svako od nas je imao svoju sobu. To su bili nezaboravni doživljaji. Kada se spremamo Dule peva u sobi onu ozbiljnu muziku, vežda svoj glas „Vaaa…“ , a ja ga iz moje sobe zezam isto „Vaaa…“. Kaže „Ćuti, bre, Cobe“. Ne dam mu da vežba – ispričao je Cobe, i potom opisao kakva je bila Rada:

-Rada je po ceo dan odmarala. Nismo mi dirali Radu, pustili smo je da ima svoj mir. Sećam se jednom je otišla kod Breninog stomatologa da sredi zube, i vraća se ona, kuca na vrata i počinjje da plače. Rekoh: „Rado, šta se desilo“, a ona „Moji zubi“. Otvoila je usta, prelepo uradila dokrotrka. Ona se istripovala da nije urađeno dobro. Dule pogleda, kaže brate prelepo. Jedva smo je smirili.

On je posebno istakao i atmosferu sa gostovanja, a pojedine periode uvek će pamtiti.

-Na koncertima šta smo sve primali, a najviše Milan Stanković. On je ladno mogao jednom mesečno da napuni ceo šleper onim medama. On je bio baš omiljen – naglasio je Cobe u emisiji "Nije lako biti ja".

