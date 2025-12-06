Evo kako je legendarni Siniša Mihajlović izgledao na svom venčanju: Arijana blistala kraj njega, a zahtev koji su imali za goste se i dan danas prepričava (FOTO)

Na društvenim mrežama su se pojavile retke fotografije sa venčanja Siniše Mihajlovića i njegove supruge Arijane, održanog 2005. godine u Novom Sadu.

Predivne slike sa svečanosti otkrile su deo atmosfere sa tada jedne od najglamuroznijih svadbi na domaćoj javnoj sceni, a kao što je poznato Siniši je kum bio dugogodišnji prijatelj Dejan Stanković.

Siniša je tada nosio teget odelo, dok je Arijana blistala u nesvakidašnjoj venčanici.

Posebnu pažnju na svadbi privukao je trenutak kada je na bini zapevao legendarni Džej Ramadanovski, a na slici koja je dospela u javnost vidi se kako Siniša i Dejan grle Džeja dok je pevao za sve goste.

Iako je sve izgledalo raskošno, mladenci su tada doneli odluku koja je oduševila javnost, zamolili su goste da im ne donose poklone. Umesto toga, želeli su da sav novac bude uplaćen kao donacija Dečijem selu u Sremskoj Kamenici, a njihov human gest prepričava se i dan danas.

Njihova ljubav trajala je godina, ali nažalost preknuta je preranom smrću čuvenog fudbalera koji je preminuo posle velike borbe sa opakom bolešću, 12. decembra 2022. godine, u bolnici u Rimu.

Siniša je iza sebe ostavio suprugu i šestoro dece.

Autor: N.B.