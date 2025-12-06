AKTUELNO

Ovo je majka Bojane Lazić! Voditeljka napustila Srbiju kako bi je iznenadila na divan dan: Zamalo nije pala u nesvest! (FOTO)

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Voditeljka "Premijere" i "Pinkovih zvezda" Bojana Lazić podelila je emotivan trenutak sa svojim pratiocima na društvenim mrežama kada je pokazala svoju majku. Bojana je napustila Srbiju i otišla u Crnu Goru samo na jedan dan kako bi iznenadila ženu koju voli najviše na svetu.

Naime, lepa voditeljka je nedavno govorila o tome da joj je porodica većinom u Crnoj Gori, odakle su joj i koreni, a kada joj je majka u Beogradu, svaki slobodan trenutak iskoristi da sa njom provede vreme.

Bojana je sada podelila sliku sa majkom iz lifta, pa napisala sledeće:

- Došla sam na jedan dan, iznenadila je (zamalo je pala u nesvest kada me videla) da joj čestitam rođendan. Jer jedna je majka - napisala je Bojana.

Foto: Instagram.com

Inače, Bojana je bila u braku sa kolegom Žarkom Lazićem, a o njihovom odnosu i razvodu javno je i otvoreno govorila.

- Moj razvod nije bio lak, a ni troškovi koji su usledili posle toga. Godinama sam ulagala u prijateljstva koja su se pokazala kao dobra ulaganja. Danas vodim privatne programe, zarađujem i putem društvenih mreža. Kao klinka sam radila u solarijumu, dok sam bila u braku, radila sam u restoranu kuvanih jela. Mnoge poznate ličnosti su dolazile da se hrane kod mene.

Foto: Foto: J.Simonović, Pink.rs

Autor: D.T.

