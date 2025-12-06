U ŠEMI SAM SA POLITIČAREM, NEĆU BRAK! Nevena Models dala otkaz kod Kineza i sad zarađuje na sajtu za odrasle: Sin mi je tražio samo jedno...

Nevena Adžemović Stamenković, bivša supruga Srđana Adžemovića je pre nekoliko meseci bila zaposlena u kineskom tržnom centru da bi sada njen izvor zarade bio na sajtu za odrasle.

Nevena Models nam je otkrila zbog čega je promenila radno mesto i kakva joj je sada zarada.

- Super sam, radno, sada sam na sajtu (za odrasle). Ne volim da mi neko bude nad glavom da mi šefuje i govori šta da radim i onda sam se odlučila na ovaj posao gde imam svu slobodu i da radim šta hoću i to mi u potpunosti odgovara - rekla je ona, osvrnuvši se na zaradu i posao na sajtu za odrasle:

- Super je zarada, sve je super. Ima svega i komplimenata i nepristojnih komentara. Znate kako naši ljudi vide trn u tuđem oku, a balvan u svom ne vide. Ima loših komentara na fejsbuku, kao “ružna je, ovakva, onakva”, ali ne obazirem se na to. Bude to neka pristojna mesečna plata - rekla je ona.

Nevena je bez ikakvog uzdržavanja priznala da ima partnera, ali da to nije ozbiljna veza, već kombinacija.

- Pa i sada sam srećno zaljubljena, mada ne znam još šta će biti iz svega toga, još se nije pretvorilo u vezu. Prošlo je nekoliko meseci. Mislim da je to neka kombinacija. Odgovara mi tako, ne želim ni ja da imam vezu, za sada je tako. Plašim se vezivanja, volim svoju slobodu - rekla je ona ističući da ne bi ponovo stala na ludi kamen:

- Ne želim novi brak, ja sam sa brakom završila. Slobodna sam, srećna i uživam u životu. Za sada imam ovog partnera koji mi je tu, koji mi služi za moje potrebe. On je inače političar. Videćemo šta će od svega toga biti i da li će to napredovati. On je mene osvojio inteligencijom, jako je pametan čovek, a ja mislim da sam njega svojom prirodnošću. Cenim hrabrost kod druge strane, današnji muškarci baš nemaju hrabrosti, mislim da im toga manjka, tu neku samostalnost, sposobnost da osvoji ženu i stabilnost.

Iako je imala turbulentan odnos sa bivšim suprugom Srđanom Adžemovićem, sada su izgladili sve nesuglasice i pomaže joj u vaspitanju i podizanju sina.

- Bivši suprug je uvek tu, pomaže, Rastko je prešao da živi kod njega, finansijski je preuzeo svu odgovornost. Tako da je sve što se toga tiče super. Osim sina nemamo nikakvu komunikaciju, to je to. Ja sam srećna majka, odrastao je u pravog dobrog čoveka, super je u školi, preponosna sam na njega. Dajem mu savete, mada još uvek nije odlučio šta će dalje što se tiče školovanja.

Od prodaje fotografija na sajtu za odrasle, je kako kaže, pristojna zarada, a od toga će i pokrenuti novi biznis.

- Možda budem pokrenula neki biznis, neki kozmetički salon, da budem jedna ponosna vlasnica kozmetičkog salona. Može od ovog posla kojim se bavi da se ostavi za tako nešto, malo se prištedi i može. Nekretninu imam, imam svoj stan, tako da mi to ne treba, tako da ću se najverovatnije odlučiti za kozmetički salon.

Na negativne komentare se kako kaže ne obazire, a ima punu podršku sina u onome što radi.

- Ljudi su se mnogo otuđili, međuljudski odnosi su poljuljani, ne družim se preterano sa ljudima, imam porodicu, okruženje, vidi samo po komentarima da nisu pozitivni, ali to me ne dotiče. Ja furam svoj fazon i super zarađujem. U ovom javnom poslu uvek ima negativnih i pozitivnih komentara, kada ste dobri u ovom poslu ne obazirete se na negativne komentare - rekla je ona i dodala:

- Sin me podržava u ovom poslu, rekao mi je samo da ne preterujem, to me je upozorio. Imamo fenomenalan odnos, sve mi priča, ima sad devojku sa kojom je dugo zajedno, to sad prelazi u nešto ozbiljnije. Nije me upoznao ni sa jednom devojkom, ali je rekao da sa ovom hoće, pošto je ozbiljno.Bivša modelsica ističe da danas sebi ne dopušta suze zbog negativnih komentara.

- Ne plačem uopšte, kad sam bila mlađa, pogađao me svaki komentar, plakala sam za sve živo, sada sam nekako očvrsnula. Život me tako naučio, da nemam takve emocije. Kada mi je teško, odem u teretanu, izbacim taj stres i tako se resetujem.Nevena nam je otkrila i da malo zabave potraži u gledanju rijaliti programa “Elita”, te da joj se dopada Miljana Kulić.

- Gledam malo “Elitu” da se zabavim. Miljana Kulić je dobar šoumen, pravi dobru zabavu.

Nevena ističe da se nikad ne bi podvrgla estetskim korekcijama, te da joj se novi trend nikako ne dopada.

- Ne volim estetske korekcije, svaka mi je postala ista, sve liče jedna na drugu, ništa mi se to ne sviđa. Usta, veštačke grudi, zadnjice, to mi je katastrofa, Nikada se tome ne bih podvrgla. Takvu me Bog napravio, ja sam jedna normalna žena, ne želim da se opterećujem fizičkim izgledom, niti mislim da je to nešto toliko bitno u životu. Ako ćete da se se svidite muškarcu, svidećete mu se jer imate tu neku unutrašnju harizmu, a ne zbog fizičkog izgleda. Sve izgledaju kao nampumpane lutke, sve preteruju. Naročito ove male devojčice, mlađe generacije, gledam po “Zadruzi”, sve su iste, već im pucaju zadnjice (smeh). Na meni je sve prirodno - rekla je ona, otkrivši šta joj je ispod časti da uradi:

- Nikad ne bih prodavala svoje telo za novac, to ne bih nikada radila na taj način. Ovo što ja radim je prodaja fotografija i ja nemam dodirnih tačaka sa svojim obožavaocima. Bilo je onih koji su tražili i više, ali ja sam to na kulturan način izbegla.Nevena o odnosu sa sestrom SindiNevenu smo pitali i da li bi se ponovo vratila na muzičku scenu.

Autor: M.K.