DIRNULO ME JE DO SUZA: Ovo je jedno od najposebnijih večeri u Pejovićevoj karijeri, pevača obuzela lavina emocija (FOTO+VIDEO)

U prepunoj "Hallmandome" Areni u Beču, Aco Pejović sinoć je održao koncert koji će publika dugo pamtiti.
Emotivne balade, energični hitovi i vrhunska produkcija ispunili su celu dvoranu, dok je publika horski pevala od prve do poslednje pesme.
- Ovo veče mi je jedno od najposebnijih u karijeri. Videti ovoliku ljubav i energiju u Beču dirnulo me je do suza. Hvala svima koji su došli, koji me prate i koji mi daju snagu da svaku pesmu pevam srcem - poručio je Pejović nakon koncerta.
Publika ga je ispratila dugim ovacijama, a koncert je potvrdio zbog čega je Aco Pejović jedan od najtraženijih regionalnih muških zvezda!
Autor: Pink.rs