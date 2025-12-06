AKTUELNO

Domaći

DIRNULO ME JE DO SUZA: Ovo je jedno od najposebnijih večeri u Pejovićevoj karijeri, pevača obuzela lavina emocija (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Ustupljene fotografije/Franziskus Ehmeir ||

U prepunoj "Hallmandome" Areni u Beču, Aco Pejović sinoć je održao koncert koji će publika dugo pamtiti.

Emotivne balade, energični hitovi i vrhunska produkcija ispunili su celu dvoranu, dok je publika horski pevala od prve do poslednje pesme.

Foto: Ustupljene fotografije/Franziskus Ehmeir

- Ovo veče mi je jedno od najposebnijih u karijeri. Videti ovoliku ljubav i energiju u Beču dirnulo me je do suza. Hvala svima koji su došli, koji me prate i koji mi daju snagu da svaku pesmu pevam srcem - poručio je Pejović nakon koncerta.

Foto: Ustupljene fotografije/Franziskus Ehmeir

Publika ga je ispratila dugim ovacijama, a koncert je potvrdio zbog čega je Aco Pejović jedan od najtraženijih regionalnih muških zvezda!

Video: Ustupljene fotografije/Franziskus Ehmeir

Video: Ustupljene fotografije/Franziskus Ehmeir

Autor: Pink.rs

#Aco Pejović

#Beč

#koncert

#pevač

POVEZANE VESTI

Domaći

Spektakl za prepričavanje! Saša Matić oduševio Makedonce: Arena Boris Trajkovski KRCATA, publika pohrlila i iz susednih zemalja! (VIDEO)

Domaći

PEVAO ZA DVADESET HILJADA LJUDI! Aco Pejović održao spektakularan koncert za Dan zaljubljenih u Zagrebu! PEVAČ PRIREDIO PUBLICI VELIČANSTVENU NOĆ! (FO

Domaći

''Imam čast i zadovoljstvo'' Lepa Brena sinoć je na koncertu u Zagrebačke Arene pozvala kolegu da izađe na scenu, a ON JOJ JE ŠMEKERSKI ODGOVORIO

Domaći

Napravila magiju: Ceca napunila halu u Celju, publika od početka do kraja pevala sa njom u glas (FOTO)

Domaći

Aco Pejović blokirao Sarajevo: Zetra pretesna za regionalnu zvezdu (FOTO+VIDEO)

Domaći

ŠOK! Editi prekinuli nastup, pevačica poručila: Ovo me je baš dirnulo!