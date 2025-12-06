DIRNULO ME JE DO SUZA: Ovo je jedno od najposebnijih večeri u Pejovićevoj karijeri, pevača obuzela lavina emocija (FOTO+VIDEO)

U prepunoj "Hallmandome" Areni u Beču, Aco Pejović sinoć je održao koncert koji će publika dugo pamtiti.

Emotivne balade, energični hitovi i vrhunska produkcija ispunili su celu dvoranu, dok je publika horski pevala od prve do poslednje pesme.

- Ovo veče mi je jedno od najposebnijih u karijeri. Videti ovoliku ljubav i energiju u Beču dirnulo me je do suza. Hvala svima koji su došli, koji me prate i koji mi daju snagu da svaku pesmu pevam srcem - poručio je Pejović nakon koncerta.

Publika ga je ispratila dugim ovacijama, a koncert je potvrdio zbog čega je Aco Pejović jedan od najtraženijih regionalnih muških zvezda!

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: Pink.rs