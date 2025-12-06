Jovana Jeremić u vezi sa Tigrom, a ZBOG DRAGANOVOG POTEZA SVI UBEĐENI DA MU NIJE SVEJEDNO: Mreže se usijale, a svi čekaju voditeljkinu reakciju (FOTO)

Voditeljka Jovana jeremić nedavno je raskinula vezu sa biznismenom Draganom Stankovićem, koji ima lanac pekara, a sada je ponovo srećna u ljubavi i uživa u vezi sa Milošem Stojanovićem Tigrom. Tigar ima hotel u Crnoj Gori i bavi se kik-boksom.

Dragan se pre neki dan oglasio i otkrio da im želi puno sreće, međutim na njegovom profilu na Instagramu još uvek stoje slike sa Jovanom Jeremić iz najsrećnijih dana na kojima se grle i ljube, pa su mnogi pomislili da Dragan još uvek ima emocije prema voditeljki iako su raskinuli pre nekoliko meseci.

Zbog ovoga su se mreže usijale, te sada svi čekaju da vide šta će voditeljka na ovo reći i da li će imati reakciju.

Dragan Stanković o vesti da Jovana Jeremić ima novog dečka

- Ja nisam video, samo sam malo prelistao i guglao. U svakom slučaju, želim puno sreće i lepih trenutaka i to je to. Pretpostavljam šta njoj odgovara tako da samo mogu da poželim sreću. Samo bih im poželeo mnogo sreće i uspeha u toj njihovoj želji i planovima i to je to - rekao je Stanković u kratkom javljanju.

"Kada budem pravila svadbu i budem u drugom stanju, svi ćete biti pozvani"

Pozvali smo Jovanu, koja je za Blic rekla da je srećna, ali da partnera ne namerava sada bilo kome da predstavlja.

- O privatnom životu ne pričam više u javnosti. Kada budem pravila svadbu i budem u drugom stanju, svi ćete biti pozvani. Do tada, ništa neću komentarisati. Srećna sam. To je dovoljno - rekla nam je voditeljka.

Inače, Miloš je sin Miodraga Stojanovića Gidre.

– To što sam njegov sin nije jedini razlog što se profesionalno bavim boksom. Bilo je trenutaka kada sam osećao teret zbog toga što mi je on otac. Sada mi je mnogo lakše. Trenirao sam i tenis. Nikada se nisam dvoumio između tenisa i boksa. Tenis sam igrao kao dete, imao sam želju da budem među prvih 20 na svetu. Trenirao sam osam sati dnevno, živeo sam u Los Anđelesu. Sa 28 godina sam se opredelio za boks. Mogu reći da je bio ponosan na mene.

- Sećam se jedne pobede – pobedio sam Rusa u tri seta, novine su pisale o tome i on je bio oduševljen. Bio sam drugi neko vreme. Nije bilo jednostavno, mogu vam reći – tako mali sam ustajao i trenirao po četiri puta dnevno. Prvo trčanje čim otvorim oči, zatim boks trening, posle toga njegovi čuveni "Tigrovi trbušnjaci"... Od malena sam živeo spartanski. Meni, na primer, što je možda čudno, nikada nije bilo zanimljivo da se družim sa svojom generacijom van treninga. Sećam se svih kišnih dana kada sam sedeo pored prozora i čekao da kiša stane, da bih mogao da izađem napolje i treniram. Sve mi je to ušlo pod kožu. Za uspeh u tenisu potrebno je da se čovek odrekne života na neki način. Od jutra do mraka – treniranje.

Autor: M.K.