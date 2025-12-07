ĐINA OTIŠLA KOD MAJKE MELINE U MONAKO: Skupa kola, gozba iz snova i raskoš na svakom koraku! Ćerka Harisa Džinovića pokazala svaki detalj (FOTO)

Modna kreatorka Melina Džinović posle razvoda od pevača Harisa Džinovića živi u Monaku. Ćerka Đina ju je sad posetila, pa su na društvenim mrežama osvanuli njeni momenti iz ove zemlje na Azurnoj obali.

Đina Džinović slikala je kako uživa u restoranima u hrani iz snova, a za oko su joj zapali i luksuzni automobili na ulicama.

Raskoš je okružuje na svakom koraku, te nema sumnje da Harisova ćerka i te kako uživa sada.

Podsetimo, Đina često hvali majku Melinu, a u haosu koji je nastao nakon razvoda roditelja jasno je stavljala do znanja svima da je najviše zanima da joj je mama dobro.

- Majkić moj, danas je dan koji ću zauvek slaviti glasnije, srećnije i zahvalnije od bilo kog drugog jer je danas dan kada mi te je Bog podario... Ne postoji reč koja može da opiše koliko sam samo zahvalna što si baš ti moja majka. Svaki tvoj pokret, tvoja snaga, elegancija i neverovatna sposobnost da u svakoj situaciji ostaneš dostojanstvena, ostavljaju me bez daha - napisala je Đina mami rođendansku čestitku pre nekoliko dana.

- Divim se tvojoj hrabrosti, karakteru i ljubavi koju istinski pružaš... Iskreno se nadam da ću jednog dana imati makar trećinu onoga što ti nosiš u sebi... Ne znam kako bih pregurala mnoge trenutke bez tebe. Ti si moj stub, moja nada, moje ogledalo i moja najveća inspiracija. Volim te beskrajno i zauvek ću te slaviti, ne samo danas, već svakog dana svog života. Srećan ti majko rođendan. Volim te najviše - navodila je Đina o majci.

Autor: M.K.