VERA, SKIDAJ VENČANICU! Veljko Kuzmančević otkrio detalje iz spavaće sobe, evo šta su on i Verica Rakočević uradili PRVE BRAČNE NOĆI!

Godinama već odolevaju pritiscima.

Iako je razlika u godinama između njih dvoje 35 godina, Veljko Kuzmančević i Verica Rakočević već godinama odolevaju pritiscima i važe za jedan od najskladnijih parova na našoj javnoj sceni.

Veljko je sada otkrio da nikada nije ni pomislio da prevari Vericu, a da takođe u nju ima apsolutno poverenje.

- Nikad je nisam prevario. Bilo bi glupo, jer neko ako ima potrebu da bude s nekim drugim, biće sa nekim drugim - rekao je Veljko, a potom otkrio kako je izgledala njihova prva bračna noć:

- Prva bračna noć se desila na Avali u našoj kući. Naložili kamen, došli kući, kažem: "Vera skidaj venčanicu, metni kafu i da dignem malo noge". Ceo dan sa ravnim stopalima sam na onom splavu skakao - naveo je Veljko u jednoj emisiji.

Autor: R.L.