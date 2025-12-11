AKTUELNO

MOKRILA SAM U KREVET DO KRAJA OSNOVNE ŠKOLE! Nikolina Kovač otkrila STRAŠNE DETALJE svog odrastanja, RAT JE OSTAVIO POSLEDICE!

Doživela je i maltretiranje vršnjaka.

Pevačica Nikolina Kovač danas važi za srećnu i samostalnu ženu, koja uživa u skladnom braku i divnoj porodici, ali nije bilo oduvek tako. Tokom svog detinjstva i najranije mladosti Nikolina se suočila sa velikim strahotama.

- Nisam imala samo posledice rata, već i nekih drugih dešavanja koja su dolazila od strane mojih vršnjaka. Dugo vremena, gotovo do kraja osnovne škole sam mokrila u krevet, to je baš trajalo, imala sam bolne glavobolje. Godinu i po dana posle potpisivanja Dejtonskog sporazuma ja sam krenula u školu, u prvi razred. Bila je borba mojih roditelja za goli opstanak roditelja, nemate ni prostora ni vremena - rekla je ona u jednoj emisiji.

Pevačica je istakla da za psihologa nisu imali para, naprotiv borili su se za goli život.

- Kakav psiholog, u tom trenutku, roditelji su se borili da pruže ljubav i što više obezbede svojoj deci. Ono što je mene održalo je pre svega vera moje bake koja je pravi vernik. Ona je mene sa 10 godina upoznala s tim na pravi način. Sa njom sam posećivala manastire, oduvek mi je bilo prijatno u toj atmosferi. Imala sam reper kako se doživljavala prava duhovnost - navela je Nikolina.

