Tanja Savić spektakularnim koncertom otvorila sezonu na Kopaoniku: Na scenu izvela devojčicu iz publike, pa zajedno zapevale (VIDEO)

Jedna od najvećih zvezda mlađe generacije Tanja Savić otvorila je spektakularnim koncertom ski sezonu na Kopaoniku.

Koncert je održala u jednom od najluksuznijih hotela na najpopularnijoj planini, a sala je bila mala da primi sve one koji su želeli da uživaju u Tanjinom glasu.

Tokom koncerta nizali su se hitovi koje je publika pevala sa Tanjom, a desio se i momenat koji će i pevačica i jedna devojčica iz publike pamtiti zauvek.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Naime, Tanja je tokom koncerta izvela jednu devojčicu iz publike na scenu, dala joj mikrofon i zajedno su zapevale hit “Oči boje viskija”.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Ovaj gest oduševio je sve prisutne u publici, dok je Tanja još jednom dokazala da je zvezda koja uvek podržava mlade talente.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Ovo je samo jedan u nizu koncerata i nastupa koje će Tanja održati u narednom periodu. Pevačica se sa svojim timom priprema i za veliki koncert u Areni Zagreb koji će u okviru regionalne turneje održati 23.5.2026.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: pink.rs