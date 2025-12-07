AKTUELNO

Tanja Savić spektakularnim koncertom otvorila sezonu na Kopaoniku: Na scenu izvela devojčicu iz publike, pa zajedno zapevale (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Promo ||

Jedna od najvećih zvezda mlađe generacije Tanja Savić otvorila je spektakularnim koncertom ski sezonu na Kopaoniku.

Koncert je održala u jednom od najluksuznijih hotela na najpopularnijoj planini, a sala je bila mala da primi sve one koji su želeli da uživaju u Tanjinom glasu.

Tokom koncerta nizali su se hitovi koje je publika pevala sa Tanjom, a desio se i momenat koji će i pevačica i jedna devojčica iz publike pamtiti zauvek.

Video: promo

Naime, Tanja je tokom koncerta izvela jednu devojčicu iz publike na scenu, dala joj mikrofon i zajedno su zapevale hit “Oči boje viskija”.

Video: promo

Ovaj gest oduševio je sve prisutne u publici, dok je Tanja još jednom dokazala da je zvezda koja uvek podržava mlade talente.

Video: promo

Ovo je samo jedan u nizu koncerata i nastupa koje će Tanja održati u narednom periodu. Pevačica se sa svojim timom priprema i za veliki koncert u Areni Zagreb koji će u okviru regionalne turneje održati 23.5.2026.

Video: promo

Autor: pink.rs

#Tanja Savić

#pevačica

