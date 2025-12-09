JELKA KAO SOLITER! Naša manekenka živi u SUVOM LUKSUZU, pokazala novogodišnju dekoraciju od koje zastaje dah (FOTO)

Život na visokoj nozi.

Naša manekenka Dejana Živković već godinama uživa u skladnom braku sa izabranikom Filipom, a kruna ljubavi su njihovo dvoje dece.

Dejana živi na visokoj nozi, pa je u skladu sa tim i okitila dom u susret nadolazećim novogodišnjim praznicima.

Ona je sada na svom Instagram profilu pokazala ogromnu jelku, od preko dva metra okićenu raznoraznim ukrasima.

Cena jedne ovakve jelke može ići i preko 300 evra, a ništa manje ne košta ni dekoracija. Ipak, nema sumnje da Dejana sve to radi da bi usrećila svoju decu, koja se sigurno najviše raduju praznicima.

Autor: R.L.