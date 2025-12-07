Ana Nikolić i Goran Ratković Rale ne prestaju da intrigiraju javnost svojim odnosom, čestim javnim svađama i raspravama.
Buran ljubavni odnos često je tema domaćih medija, a ovoga puta je jedna stara fotografija napravila haos na društvenim mrežama.
Naime, na društvenoj mreži X isplivala je stara slika iz 2010. godine kada je Nikolićeva ponosno pozirala ispred objektiva fotografa sa novim albumom u rukama, dok Rale sedi pored nje.
It's just me and diamond-certified album Mafia Caffe pic.twitter.com/PNkjiD6IzQ— AveCezare (@ave_cezare) 06. децембар 2025.
Korisnik društvene mreže je u opisu fotografije napisao:
- Znači bili su tu, ali ih mi nismo primećivali.
Autor: D. T.