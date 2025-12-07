AKTUELNO

Ovako su Ana i Rale izgledali zajedno pre 15 godina! Isplivala njihova fotka iz 2010. godine, pogledajte ih samo: Ona u jeku popularnosti, a on... (FOTO)

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale ne prestaju da intrigiraju javnost svojim odnosom, čestim javnim svađama i raspravama.

Buran ljubavni odnos često je tema domaćih medija, a ovoga puta je jedna stara fotografija napravila haos na društvenim mrežama.

Naime, na društvenoj mreži X isplivala je stara slika iz 2010. godine kada je Nikolićeva ponosno pozirala ispred objektiva fotografa sa novim albumom u rukama, dok Rale sedi pored nje.

Korisnik društvene mreže je u opisu fotografije napisao:

- Znači bili su tu, ali ih mi nismo primećivali.

PAPARACO! Nakon svih skandala i javnih razračunavanja, Rale i Ana ponovo kao jedno! Kompozitor uhvaćen kako vozi pevačicin auto, SVE RADI ZA NJU!

