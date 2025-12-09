Jeftino, a bombastično! Žena Viktora Troickog otkrila recept za moćan napitak koji diže imunitet: Jedna cvekla i pet limuna!

Aleksandra Troicki, supruga bivšeg tenisera Viktora Troickog, sa pratiocima na Instagramu podelila je recept za napitak koji joj je poboljšao krvnu sliku.

Za ovaj moćan napitak su vam potrebni cvekla i limun.

- 1 vekla + 5 limuna najjači lek! Ti saveti su mi pomogli da sredim krvnu sliku - napisala je supruga Viktora Troickog.

Inače, bivši teniser Viktor Troicki godinama uživa u ljubavi kraj Aleksandre koja se proslavila ulogom Brazilke u filmu "Montevideo". Nakon uloge u filmu "Montevideo", Aleksandru nismo imali prilike da gledamo u drugim ostvarenjima.

Viktor Troicki je jednom prilikom govorio o prvom susretu sa Aleksandrom.

- Sa ženom je upoznavanje bilo spontano. Bio sam na pripremama na Kopaoniku, a ona je imala slikanje za naslovnu stranu auto-časopisa. Ušli smo u konverzaciju, ali je ona bila... kako da ti kažem, rezervisana. Sutradan sam slučajno naleteo na nju. Kasnije sam je sreo još nekoliko puta. Broj telefona dala mi je tek posle sedam meseci! Verovatno sam zato i zagrizao i hteo da dođem - rekao je on tada.

Autor: D. T.