MORAO JE DA SE DRŽI PRAVILA! Princ od Vranje POPIO MLEKO OD KOBILE, zakonom je zabranjeno da se pije kada radite OVU STVAR!

U nekim kulturama se koristi u terapeutske svrhe.

Pevač Stefan Zdravković, široj publici poznat kao Princ od Vranje nedavno je išao na egzotično putovanje u Kazahstan. Sa njega se vratio pun novih iskustava, a jedno od njih je i napitak koji je probao.

On je pio mleko od kobile, što u ovoj zemlji ima gotovo kultni status, pa postoje stroga pravila po kojima se mora konzumirati.

- Jesam, pio sam mleko od kobile. Radi kao alkohol, omami te, ne sme da se popije mnogo. Bio sam u Kazahstanu, u jednom od gradova nas je dočekala ekipa koja nam je ponudila kobilje i kamilje mleko. Kada se pije kobilje mleko uspava te i zakonom je zabranjeno da se pije dok se vozi, ali je vrlo specifično, jako, oporo - ispričao je Princ u jednoj emisiji.

Inače, ovo mleko ima veoma nizak sadržaj masti, što ga čini lakom svarljivim, a zbog visokog sadržaja laktoze ima slatkast ukus. U nekim kulturama služi u terapeutske svrhe, odnosno koristi se za lečenje probavnih problema i alergije.

Autor: R.L.