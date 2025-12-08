OD OVOGA ĆE VAM ZASUZITI OČI! Nikad viđena fotografija iz porodičnog albuma Šabana Šaulića, Sanela i Ilda ga grle, a malog Mihajla drži u naručju! (FOTO)

Živeli su pravu bajku.

Legendarni pevač Šaban Šaulić poginuo je 17. februara 2019. godine u teškoj saobraćajnoj nesreći, a iza njega ostali su vanvremenski hitovi, ali ono što je najvažnije njegovo troje dece Sanela, Ilda i Mihajlo.

Sada se na jednoj Instagram stranici koja čuva sećanje na Šabana pojavila porodična fotografija Šaulića, i to od pre više od 40 godina.

Na njoj su Šaban i Goca mladi roditelji, koji uživaju u porodičnoj idili sa svojom decom. Šaban drži malog Mihajla u naručju, dok ga devojčice grle nasmejane i srećne.

Autor: R.L.