OD OVOGA ĆE VAM ZASUZITI OČI! Nikad viđena fotografija iz porodičnog albuma Šabana Šaulića, Sanela i Ilda ga grle, a malog Mihajla drži u naručju! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Mirko Rodić ||

Živeli su pravu bajku.

Legendarni pevač Šaban Šaulić poginuo je 17. februara 2019. godine u teškoj saobraćajnoj nesreći, a iza njega ostali su vanvremenski hitovi, ali ono što je najvažnije njegovo troje dece Sanela, Ilda i Mihajlo.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Sada se na jednoj Instagram stranici koja čuva sećanje na Šabana pojavila porodična fotografija Šaulića, i to od pre više od 40 godina.

Na njoj su Šaban i Goca mladi roditelji, koji uživaju u porodičnoj idili sa svojom decom. Šaban drži malog Mihajla u naručju, dok ga devojčice grle nasmejane i srećne.

Autor: R.L.

