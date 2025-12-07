Naša pevačica diplomirala je prava, a zgrće pare na Kopaoniku: S mužem razvila biznis koji joj se višestruko isplatio

Olja Karleuša otkrila je da je škola u njenom domu uvek bila u prvom mestu, te da su je roditelji podržali da završi Pravni fakultet. Pevačica danas živi u luksuzu, a sa suprugom je razvila biznis na Kopaoniku.

Suprug joj je desna ruka.

- Volim kada je neko radnik. Kojim god poslom da se čovek bavi, mora da da svoj maksimum. To ti usade roditelji, kada sam bila druga godina fakulteta, pala sam tri ispita i tata mi kaže: „Ovo ovako neće moći. Imaš mogućnost da studiraš i onda imaš sve, a postoji mogućnost da ne studiraš, onda moraš da radiš“. Tu je napravio najbitniju stvar i vodio me sa sobom na posao, a onda mi je majka rekla „Završi taj fakultet, treba ti“ – ispričala je pevačica Olja Karleuša jednom prilikom koja ima diplomu Pravnog fakulteta.

Olja Karleuša poslednjih godina je posvećena porodici i porodičnom biznisu na Kopaoniku, gde su ona i njen suprug razvili biznis sa apartmanima za izdavanje.

- Mi volimo da boravimo na svežem vazduhu, uživamo na Kopaoniku, volimo i noćno i dnevno skijanje. U toku dana smo toliko aktivni, uvek se nešto dešava, mi volimo da sedimo uveče na recepciji i da prođemo kroz hotele, ne izlazimo puno... - rekla je Olja pred kamerama emisije ''Premijera - Vikend specijal'' i dodaje:

- Sin Pavle je sad jedan ozbiljan momak i muškarac, sad sve radi sam. Gimnazijalac! Čekamo da ja završim sve za Novu Godinu i reprizu, a posle kreće naših 20 dana uživanja. Nas troje smo naša kuća. Nije još nijednom počela sezona, a da Pavle nije rekao da je najbolja sezona bila tokom korone. Tada je u cugu bio ovde preko 100 dana, rekla je tada.

Autor: D .T.