BEJBI BUM! Za njih je 2025. bila najsrećnija, evo koje poznate ličnosti su u godini na izmaku dobile prinovu!

Njima je kuća bila puna osmeha i ljubavi!

Kako je 2025. godina na izmaku došlo je vreme da se prisetimo koga su sve to rode obradovale u prethodnih 12 meseci.

Milica Veličković

Bivša učesnica "Zadruge" porodila se na samom početku godine iza nas, 8. januara, i na svet donela devojčicu. Milica je za svoju naslednicu odabrala ime Barbara. Njen otac Bora Terzić Terza, koji se trenutno nalazi u "Eliti 9" još uvek pokušava da ostvari dobar odnos sa Milicom kako bi nesmetano viđao devojčicu.

Jovana Ljubisavljević

18. januara, bivša zadrugarka i manekenka na svet je donela sina. Ona i njen partner Bogdan Srejović nasledniku su dali ime Jakov. Bogdan iz prethodnog braka sa sadašnjom verenicom Saše Kovačevića, Zoranom ima ćerku koja se zove Iskra.

Aca Živanović

Pevač je početkom godine dobio svoje treće dete. Aca i njegova supruga Ivana devojčici su dali ime Talija. Par već ima ćerkicu Elenu, kao i sina Mateju.

Dejan Stanković

Bivši fudbaler u tajnosti se oženio lepom novinarkom iz Slovenije koja je bila u drugom stanju, u trenutku svadbe, a početkom godine, na Bogojavljenje na svet je donela devojčicu kojoj su roditelji dali ime Anđela.

Stefani Grujić

Stefani se porodila u januaru 2025. godine i na svet donela sina Konstantina, kojeg je dobila sa Danijelom Dujkovićem Munjezom, učesnikom "Elite".

Marija Egelja

Nakon što je pre nešto više od dve godine rodila sina Aleksu, lepa voditeljka TV Pink na svet je donela drugo dete u aprilu, još jednog zdravog dečaka. Marija se odmah nakon porođaja oglasila za Pink.rs i otkrila kako je sve proteklo kako treba i da se i ona i beba fantastično osećaju.

Ana Jovanović

Bivša zadrugarka porodila se 8. maja i na svet donela devojčicu. Ana je zajedno sa svojim partnerom, ćerki dala ime Nia, što u prevodu znači "smisao". Nakon burnog odnosa, Ana i njen partner stavili su tačku na svoj odnos.

Nevena Božović

Pevačica je 15. maja na svet donela sina kome je dala ime Viktor. Nevena i njen suprug Nikola već imaju devojčicu koja se zove Anika.

Ljuba Perućica

Pevač je u maju ove godine postao otac devojčice. Njegova supruga Katarina Kolozeus na svet je donela ćerku kojoj su ponosni roditelji dali ime Katja. Njih dvoje već imaju sina Alekseja.

Uroš Živković

Pevač je postao otac 2. juna, kada je njegova supruga Jovana na svet donela dečaka, kome su ponosni roditelji dali ime Lazar. Pevač i njegova supruga tajno su se venčali na Karibima, a svečanom činu prisustvovali su samo najbliži.

Milan Vasić

Popularni glumac je 29. jula dobio sina sa svojom 18 godina mlađom izabranicom. Oni su sinu dali ime Despot, a Milan ne krije da je time što je postao otac ostvario svoj najveći san.

Milena Vučić

Popularna pevačica izh Crne Gore 12. avgusta na svet je donela bliznakinje. Milena se porodila u 38. godini, a sa suprugom i kolegom Nikolim Burovcem već ima dvoje starije dece.

Aleksandra Prijović

Naša popularna pevačica u septembru je rodila svoje drugo dete. Ona i njen suprug Filip Živojinović već imaju sina Aleksandra, a ova godina donela im je novu radost - ćerku kojoj su dali ime Aria.

Andrijana Radonjić

Pevačica i bivša učesnica "Zadruge" 3. septembra na svet je donela devojčicu. Andrijana i njen surpug već godinama uživaju u skladnom braku u kom su dobili sina Vita, a sada i ćerku kojoj su dali ime Ljubica.

Dubravka Đedović Handanović

Ministarka rudarstva i energetike je sa suprugom Damirom Handanovićem 5. septembra dobila devojčicu. Oni su stupili u brak dve godine ranije i važe za jedan od najskladnijih parova kod nas.

Milica Mandić

Čuvena srpska sportistkinja i njen izabranik Marko Đuričić dobili su prinovu 9. septembra. Oni već imaju sina Mateju, a devojčici su dali ime Irina.

Rafael Nadal

Svetski teniser u avgustu je dobio svoje drugo dete. Nadal i njegova supruga Marija Ćiska Pereljo dobili su i drugog sina. Stariji sin se zove identično kao otac, dok se mlađi zove Mikel, što je relativno često ime u Španiji.

Rijana

Rijana i njen dugogodišnji partner, reper i preduzetnik A$AP Rocky, roditelji su dva sina, RZA, rođenog 2022. godine i Rajota, koji je rođen 2023. godine. Ove godine u septembru je po prvi put postala majka ćerke. Ona je otkrila da se porodila 13. septembra i da je devojčica ime dobila u čast Rijaninog oca.

Aleksa Savić

Pevač i bivši zadrugar 2021. godine dobio je sina sa suprugom Minom, a početkom novembra ove godine njihova porodica je postala bogatija za još jednog člana. Mina i Aleksa su dobili još jednog sina kome su dali ime Tanasije.

Anja Mit

Glumica je takođe u novembru dobila svoju prvu bebu i to sina. Anja je nasledniku dala ime FIlip. Inače, iako je dugo krila svog partnera, saznalo da je reč o poznatom košarkašu Vladimiru Petroviću, koji je 15 godina stariji od nje.

Marijana Zonjić

Bivša zadrugarka porodila se krajem novembra i na svet donela devojčicu. Marijana i njen partner devojčici su dali ime Aleksija. To je ime grčkog poreka, potiče od grčke reči Alexios i ima značenje zaštita, održavanje, sprečavanje. U prenesenom značenju to je ona koja brani, koja donosi pomoć.

Autor: R.L.