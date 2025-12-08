PISALI SU DA SMO SE RASTALI! Mile Kitić nikad iskreniji odnosu sa Martom Savić, evo šta kaže O RAZVODU!

Godinama se o njima vodi polemika.

Naš poznati pevač Mile Kitić već decenijama je u braku sa koleginicom Martom Savić, a o njihovom odnosu se mnogo pisalo i pričalo. Bilo je polemike i o prevarama, kao i o razvodu, ali njih dvoje su sve prebrodili.

Mile ističe da su svašta pisali i nagađali, ali da oni nikada nisu imali velikih problema u braku.

- Marta mi se svidela po karakteru, po njenom izrazu, svašta su pisale novine, da smo se rastali, sastali. Nisam imao neke probleme - naveo je pevač nedavno.

Mile je otkrio i koliko je bila smešna situacija kada ga je jedan čovek pomešao sa Mitrom Mirićem.

Došao čovek pijan: „Brate, ja tebe najviše volim ja tebe slušam, ali Mitre što ne otpevaš “Špijuni su među nama“, on ne zna ni ko sam ja - rekao je on u jednoj emisiji.

Autor: R.L.