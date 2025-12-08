AKTUELNO

SA NJOM JE DELILA PAŠTETU U PODRUMU! Ovi poznati pevači bili su kumovi na svadbi Zlate i Peje!

Ona je i krstila njihovog sina Jovana.

Zlata Petrović i voditelj Zoran Pejić Peja venčali su se davne 1996. godine, a kruna njihove ljubavi je sin Jovan koji je bivši učesnik "Elite". Uprkos velikoj ljubavi, brak im nije opstao, ali ostali su u korektnim odnosima.

Doktori su joj dali pogrešnu injekciju! Sestra Dada Polumente je više od 30 godina u invalidskim kolicima: Paralizovali su joj šezdeset posto mozga (F

Ono što je interesantno jeste da su im te 1996. godine kumovi na venčanju bili poznati pevači. Zlatina kuma bila je Goca Božinovska, dok je Peja za svog svedoka izabrao Jašara Ahmedovskog.

Opšte je poznato da su Zlata i Goca i dan danas nerazdvojne prijateljice, a ona je i krstila njenog sina Jovana.

- Sve se poremetilo. Moj sin ima sve uslove, ali ne želi da kupuje ljubav i društvo. Ja sam, bre, sa mojom Gocom delila jednu paštetu u podrumu, možda zato naše prijateljstvo toliko traje. Finansije i materijalne stvari su razdvojile ljude i otuđile ih - izjavila je Zlata jednom prilikom.

