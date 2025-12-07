AKTUELNO

ODUVEK JE BILA SLABA TAČKA ŽESTOKIM MOMCIMA: Goci Božinovskoj se udvarao osumnjičeni za ubistvo Zorana Šijana?!

Izvor: Kurir.rs/Pink.rs, Foto: Foto/Društvene mreže ||

Njihova ljubav bila je fatalna.

Pevačica Goca Božinovska osim po svojim velikim hitovima poznata je i po braku sa jednim od najžešćih momaka beogradskog asfalta, Zoranom Šijanom.

JANJUŠEVA DISERTACIJA! Doktorirao je ženske zadnjice, a sad otkrio koje su NAJBOLJE POD RUKOM! (VIDEO)

Foto: Instagram.com/zoranasijan, Privatna arhiva

Goca je u braku sa Šijanom dobila dvoje dece, ćerku Zoranu i sina Mirka. Ona je nedavno otkrila da joj se udvarao muškarac koji je bio jedan od osumnjičenih za ubistvo njenog bivšeg supruga.

- Pevala sam, udvarao mi se neko za koga sam posle čula da je pobegao iz zemlje kada je Šijan ubijen... Videla sam ga na televiziji i shvatila da ga znam... Govorio mi je da sam lepa, da će sve proći - ispričala je Božinovska.

Ljubav Šijana i pevačice bila je fatalna, zaljubili su se na prvi pogled, voleli se ludo, a završili neslavno. Šijan je, navodno, prevario Gocu sa njenom prijateljicom, sa kojom je kasnije dobio i sina. On je ubijen je 27. novembra 1999. u Beogradu, a u trenutku smrti imao je samo 35 godina.

Foto: Instagram.com

Autor: R.L.

#Goca Božinovska

#Zoran Šijan

