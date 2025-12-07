Demo snimak Natašine pesme izazvao haos na mrežama! Crnog labuda prva je otpevala Džehva, a sada se oglasila povodom drame: Ta njena verzija...

Pevačica Teodora Džehverović u žiži je interesovanja javnosti nakon što se na društvenoj mreži "Iks" pojavio demo snimak pesme "Crni labud" u njenom izvođenju, a koja je zvanično objavljena nedavno, na novom studijskom albumu "Mama" pop zvezde Nataše Bekvalac.

Korisnici ove društvene mreže odmah su pokrenuli polemiku o tome kojoj je ova balada bolje "legla", da li Teodori ili Nataši, a sada se Džehverovićeva prvi put ovim povodom oglasila po sletanju na beogradski aerodrom "Nikola Tesla".

Teodora se vratila s nastupa koji je prošle noći održala u dijaspori, a nije bila raspoložena da produbljuje ovu priču.

- To je pesma Nataše Bekvalac. U tom trenutku jednostavno sam mislila da ne treba da se nađe na tom albumu, ali nećemo o tome. Njena verzija je predivna, ne bih da se pravi upoređivanje, Nataša je iznela onako kako treba. Nataša je to definitivno odradila, tako da... - bilo je sve što je Džehverovićeva rekla, dok se Nataša ovim povodom nije oglasila.

Autor: D. T.