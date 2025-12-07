TEŠKO MI JE, FALI MI DA ME POZOVE! Mina Kostić s tugom u očima progovorila o pokojnom Džeju: Izgubili smo veliku legendu, sa njim sam rasla...

Mina Kostić progovorila je o svom velikom prijatelju i kolegi Džeju Ramadanovskom.

Snimljeni su i film i serija „Nedelja“ o životu Džeja Ramadanovskog, koji nas je napustio. I sve to za pet godina koliko je prošlo od njegove smrti. Upravo tim povodom prošetali smo Džejevim Dorćolom.

Ovo je peta godina bez njenog velikog prijatelja, pokojnog, Džeja Ramadanovskog:

- Teško je. Izgubili smo jednog prvenstveno dobrog čoveka, jednu veliku legendu, čoveka koji je imao emociju pre svega. Šta da kažem? Evo, prošle pet godina, fali mi da me pozove, i da se vidimo, i da radimo, i da sarađujemo. Mogu samo da kažem da sam imala veliku čast da imam takvu osobu kraj sebe, nekog koga sam poznavala, s kim sam se družila, radila i rasla.

Otvorila je deo prošlosti o kojoj nikada nije govorila:

- Ispričaću jednu situaciju, kad smo bili u Americi pre 20 godina. Mi smo trebali da radimo. Džej se uspavao, malo je popio i uspavao se, ja ga budim, štipam ga. Jedan naš drug je snimao telefonom, ma ne može da ga probudiš nikako. I onda smo se mi spremili i otišli bez njega. I došli na nastup, i počeli da pevamo, i oni su kao: gde je Džej, gde je Džej. Nema ga, i Džej me zove "gde si Minče". On je stigao na nastup i otpevao je samo dve, tri pesme. Tako da eto, to je prošlo manje-više kako treba. Uglavnom, bilo je stvarno zabavno, ne mogu da kažem, lepo sećanje - ispričala je Kostić.

